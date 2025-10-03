fbpx
Föstudagur 03.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Áfall fyrir Newcastle

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Heimir Guðjónsson sendir sneið á Davíð Viðarsson – „Það er bara hlutur sem kemur mér bara ekkert við“

433
Föstudaginn 3. október 2025 14:00

Heimir Guðjónsson. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Heimir Guðjónsson brátt fyrrum þjálfari FH sendir sneið á Davíð Þór Viðarsson yfirmann knattspyrnumála hjá FH. Þetta kemur fram í við á Fótbolta.net.

Heimir hættir með FH eftir tímabilið en eitt af því sem FH-ingar vilja meira af er að spila á yngri leikmönnum.

Heimir segir það ekki í sínum verkahring að að sjá til þess, heldur í verkahring Davíðs að vera með 19 ára leikmenn í félaginu sem eru nógu góðir.

„Davíð kom inn á þennan punkt með 19 ára leikmenn, það er bara hlutur sem kemur mér bara ekkert við, það er á hans könnu að vera með leikmenn sem eru 19 ára gamlir og eru nógu góðir til að spila með FH,“ segir Heimir í viðtali við Fótbolta.net.

Þetta er í annað sinn sem FH lætur Heimi fara frá félaginu sem þjálfara en í fyrra skiptið var árið 2017.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Heimir Guðjónsson sendir sneið á Davíð Viðarsson – „Það er bara hlutur sem kemur mér bara ekkert við“
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Áfall fyrir Newcastle
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Real farið að efast um varnarmann Liverpool sem getur komið frítt
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Faðir Bellingham heldur áfram og er byrjaður að bögga þjálfarann núna
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Amorim svarar Rooney – „Það tengist ekki kerfinu, að mínu mati“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Eiður Smári hefði tekið upp símann – „Arnar gerir þetta á sinn hátt og stendur og fellur með því“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Leikmenn United með sorgarbönd á morgun eftir hryðjuverkaárás
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta er það sem vantar helst hjá United að mati Amorim

Mest lesið

Gunni Helga lét Stefán Einar fá það óþvegið: „Skrýtið að veifa aumingjaspjaldinu“
Svona leit hún út fyrir allar fegrunaraðgerðirnar
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti
Nirvana-barnið fær slæmar fréttir

Nýlegt

Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Leikmenn United með sorgarbönd á morgun eftir hryðjuverkaárás
Níðingurinn á Múlaborg grunaður um að hafa brotið á tíu börnum
Þetta er það sem vantar helst hjá United að mati Amorim
Southgate óttast þetta ef hann tekur við United
Sigurbjörg segir Ásdísi bæjarstjóra ekki hlusta á foreldra – „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segir söguna frá kvöldinu þar sem Channing Tatum breytti karlmönnum í Magic Mike – „Síðan heyrðist ekkert“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Líkur á að Postecoglou verði rekinn eftir helgi

Líkur á að Postecoglou verði rekinn eftir helgi
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Áhugaverður enskur landsliðshópur: Bellingham ekki í hóp og fleiri stjörnur í kuldanum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Þórir Hákonarson reisir knatthöll í Ólafsfirði á næsta ári
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Eddie Howe elskaði frekjuna sem risinn frá Þýskalandi sýndi

Eddie Howe elskaði frekjuna sem risinn frá Þýskalandi sýndi
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Tekur óvænt við landsliði Úsbekistan

Tekur óvænt við landsliði Úsbekistan
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Tóku Arnar til bæna í beinni á Sýn í gær: Sakaður um virðingarleysi – „Mér fannst það aðeins skrýtið“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Segir endurkomu De Gea til United í kortunum

Segir endurkomu De Gea til United í kortunum
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Fyrrum eigandi Crystal Palace skoðar að kaupa félag í krísu
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Segir að stjórn United muni taka ákvörðun um Amorim eftir ákveðið marga leiki
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Spænskir fjölmiðlar beina spjótum sínum að Yamal eftir gærdaginn

Spænskir fjölmiðlar beina spjótum sínum að Yamal eftir gærdaginn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Fabregas orðaður við starfið hjá United – Þetta hefur hann sagt um markmið sín

Fabregas orðaður við starfið hjá United – Þetta hefur hann sagt um markmið sín
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Íslendingarnir allt í öllu í Evrópu: Hákon og Sævar Atli með sigurmörk – Daníel Tristan sá rautt og Elías Rafn vann magnaðan sigur
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við

Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Svona tókst Glasner að sannfæra Guehi um að halda haus
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Jóhann Berg setur stefnuna á landsliðið í golfi eftir að Arnar setti hann út í kuldann
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Blikar fengu högg í Sviss í fyrsta leik Sambandsdeildarinnar – Gísli Gottskálk ónotaður varamaður
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti

Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Haaland sár og svekktur – Segir þetta hafa vantað hjá City

Haaland sár og svekktur – Segir þetta hafa vantað hjá City
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Rooney hjólar aðeins í Arne Slot – Segir að Amorim hefði verið slátrað fyrir sömu ákvörðun
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fabregas vill leikmann Manchester United í janúar

Fabregas vill leikmann Manchester United í janúar
433Sport
Í gær
Svona er lið umferðarinnar í Meistaradeildinni
433Sport
Í gær
Eru til í að ganga að verðmiða Arsenal
433Sport
Í gær

Vill lítið gefa upp um fjaðrafokið í kringum fyrirhuguð skipti til Liverpool

Vill lítið gefa upp um fjaðrafokið í kringum fyrirhuguð skipti til Liverpool
433Sport
Í gær

Stuðningsmenn Chelsea brjálaðir yfir nýjasta útspili Boehly og félaga

Stuðningsmenn Chelsea brjálaðir yfir nýjasta útspili Boehly og félaga
433Sport
Í gær
Tölfræði sem setur gengi Hojlund á Old Trafford í samhengi
433Sport
Í gær
Vendingar í fréttum um framtíð Konate