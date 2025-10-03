Faðir Bellingham heldur áfram og er byrjaður að bögga þjálfarann núna

Faðir Jobe Bellingham, Mark Bellingham, hefur gripið til frekari aðgerða eftir að honum var bannað aðgangur að búningsklefa Borussia Dortmund, samkvæmt heimildum í Þýskalandi.
Jobe, sem er 20 ára, gekk til liðs við Dortmund frá Sunderland í júní síðastliðnum í samningi sem getur numið allt að 30 milljónum punda. Hann kom fyrst við sögu með liðinu á Heimsmeistaramóti félagsliða og klæddist þá treyju með fornafni sínu, „Jobe“, en ekki eftirnafni eins og eldri bróðir hans Jude Bellingham, leikmaður Real Madrid og enska landsliðsins, sem áður spilaði einmitt fyrir Dortmund.
Frammistaða Jobe hefur verið upp og niður síðan hann kom til Þýskalands og hann hefur enn ekki skorað né lagt upp mark í fimm leikjum í Bundesligunni. Hann byrjaði sinn fyrsta deildarleik í ágúst gegn St. Pauli en var tekinn af velli í hálfleik þegar staðan var 3-3. Að sögn Sky Germany voru foreldrar hans, Mark og Denise, afar ósátt við þá ákvörðun.
Mark átti að sögn í beinum samskiptum við yfirmann knattspyrnumála Dortmund, Sebastian Kehl, vegna meðferðar sonar síns. Í kjölfarið sendi Dortmund frá sér yfirlýsingu þar sem Kehl sagði:
„Virka svæðið tilheyrir leikmönnum, þjálfurum og stjórn, ekki fjölskyldumeðlimum eða ráðgjöfum.“
Samkvæmt BILD hefur Mark ekki látið þar við sitja og heldur áfram að koma athugasemdum sínum á framfæri við þjálfara liðsins, Nico Kovac, vegna takmarkaðrar spilatíma sonar síns. Jobe hefur aðeins byrjað þrjá af fyrstu átta leikjum tímabilsins, þar af einn í Meistaradeildinni í 4-1 sigri gegn Athletic Club á miðvikudag þar sem hann lék í 69 mínútur.