Áfall fyrir Newcastle

Yoane Wissa, sóknarmaður Newcastle, verður fjarri keppni í að minnsta kosti fimm leikjum til viðbótar eftir að endurhæfing hans frá hnémeiðslum dróst aðeins á langinn.
Wissa, sem kostaði 55 milljónir punda frá Brentford í sumar, átti að snúa aftur í fyrsta leik eftir landsleikjahléið gegn Brighton. En nú hefur Eddie Howe staðfest að Kongómaðurinn þurfi að bíða í tvær vikur í viðbót eftir að hafa hitt hnéfræðing á dögunum.
„Yoane sá sérfræðing aftur í gær vegna eftirlits með hnénu. Það lítur út fyrir að hann verði frá í átta vikur í stað sex,“ sagði Howe.
„Það er ekkert bakslag eða vandamál, þetta tekur bara aðeins lengri tíma en vonast var til.“
Wissa meiddist í landsleik með Lýðveldinu Kongó aðeins viku eftir að hann gekk til liðs við Newcastle og hafði þá ekki einu sinni tekið þátt í æfingum með nýja liðinu.
Í fjarveru hans hefur nýi framherjinn Nick Woltemade leyst stöðuna með glæsibrag. Þýskur framherjinn, sem kom fyrir 69 milljónir punda, hefur skorað þrjú mörk í fjórum byrjunarliðsleikjum og mun líklega leiða sóknarlínu gegn Nottingham Forest á sunnudag.