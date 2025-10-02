fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti

433
Fimmtudaginn 2. október 2025 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alisha Lehmann virðist hafa staðfest að hún sé einhleyp á ný eftir að hún sást skemmta sér með vinkonum sínum á Oktoberfest-hátíðinni í München um síðustu helgi, þar sem hún bar hefðbundinn bavarískan kjól með slaufuna bundna vinstra megin, sem samkvæmt hefð táknar að viðkomandi sé einhleyp.

Leikmaður FC Como Women, sem hefur oft verið kölluð „kynþokkafyllsta knattspyrnukona heims“, byrjaði fyrst að hitta Douglas Luiz árið 2021 á meðan þau spiluðu bæði fyrir Aston Villa, hún í kvennaliðinu og hann í karlaliðinu.

Parið hætti saman árið 2022 en tók saman aftur snemma árs 2024 og höfðu bæði skrifað undir samning við Juventus fyrir tímabilið 2024–25. Hins vegar fóru orðrómar á kreik síðla síðasta tímabils um að þau væru hætt saman að nýju, og ítalskir fjölmiðlar fullyrtu að þau hefðu verið aðskilin í einhvern tíma.

Douglas Luiz er nú aftur kominn til Englands, þar sem hann spilar með Nottingham Forest, á meðan Lehmann gekk nýverið til liðs við ítalska liðið Como eftir að fjárfestingarfélagið Mercury13, sem meðal annars Juan Mata og Giorgio Chiellini standa að tók við rekstri félagsins og lagði mikla áherslu á kvennaboltann.

Lehmann hefur hingað til ekki tjáð sig opinberlega um samband sitt við Luiz síðustu mánuði, hvorki á meðan hún lék með Sviss á EM í sumar né eftir að hún gekk til liðs við Como. En nú virðist hún hafa gefið í skyn að sambandinu sé lokið.

Í myndum sem Lehmann deildi af sér með vinkonum sínum, þar á meðal bandaríska leikmanninum Alex Kerr, sást hún í dirndl-kjól með slaufuna bundna vinstra megin, hefð sem á rætur að rekja til breskra og þýskra túlkana á merkingu slaufunnar á hátíðinni. Slaufa vinstra megin merkir að kona sé einhleyp, hægra megin merkir að hún sé í sambandi, og slaufa í miðjunni gefur til kynna að hún vilji ekki tjá sig um einkalíf sitt.

Lehmann virtist njóta sín í botn, drakk úr hefðbundnu bjórstóru glasi og gæddi sér á þýskum kræsingum í góðum félagsskap með nýjum liðsfélögum sínum.

26 ára sóknarmaðurinn virðist þegar hafa komið sér vel fyrir hjá Como eftir erfiðan tíma hjá Juventus, þar sem hún lék aðeins einn leik frá upphafi til enda á síðasta tímabili.

„Þetta er sjálfstætt starfandi félag sem einbeitir sér eingöngu að kvennabolta og það skiptir mig miklu máli,“ sagði Lehmann þegar hún skrifaði undir samning við Como.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Segir að leikmenn United geti ekki kennt kerfinu hjá Amorim um – Verði að horfa inn á við
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Svona tókst Glasner að sannfæra Guehi um að halda haus
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Jóhann Berg setur stefnuna á landsliðið í golfi eftir að Arnar setti hann út í kuldann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Blikar fengu högg í Sviss í fyrsta leik Sambandsdeildarinnar – Gísli Gottskálk ónotaður varamaður
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Haaland sár og svekktur – Segir þetta hafa vantað hjá City
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Rooney hjólar aðeins í Arne Slot – Segir að Amorim hefði verið slátrað fyrir sömu ákvörðun
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fabregas vill leikmann Manchester United í janúar

Mest lesið

Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Það sem þú vissir ekki um Ozempic-píkuna – Vandamálin ekki bara útlitsleg
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“

Nýlegt

Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Telur leigjendur á Íslandi vantalda um 75.000 – „Það er nú svolítið mikil skekkja.“
Svona er lið umferðarinnar í Meistaradeildinni
Eru til í að ganga að verðmiða Arsenal
Nýtt úthverfi sem útilokar möguleika 62% heimila á að eiga bíl
Vill lítið gefa upp um fjaðrafokið í kringum fyrirhuguð skipti til Liverpool
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Vill lítið gefa upp um fjaðrafokið í kringum fyrirhuguð skipti til Liverpool
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Stuðningsmenn Chelsea brjálaðir yfir nýjasta útspili Boehly og félaga

Stuðningsmenn Chelsea brjálaðir yfir nýjasta útspili Boehly og félaga
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Tölfræði sem setur gengi Hojlund á Old Trafford í samhengi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Vendingar í fréttum um framtíð Konate
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Annar frá Þrótti ráðinn til KSÍ

Annar frá Þrótti ráðinn til KSÍ
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Amorim mátti ekki selja þrjá leikmenn en tveir þeirra eru farnir

Amorim mátti ekki selja þrjá leikmenn en tveir þeirra eru farnir
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Ríkharð segir áhugaverðar sögur á kreiki um hugsanlega heimkomu Heimis
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann

Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Arnar: „Rosalega mikill munur á því hvort fólk sé að röfla heima hjá sér eða mæti á völlinn“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Maresca biður leikmenn sína opinberlega um að hætta þessu

Maresca biður leikmenn sína opinberlega um að hætta þessu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Minnkandi tekjur og taprekstur fyrir sölu

Minnkandi tekjur og taprekstur fyrir sölu
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Arnar útskýrir hvers vegna hann heyrði ekki í Jóa Berg – „Ágætt að mynda sér vinnureglur, annars fer allt í tóma þvælu“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Valur segir frá kjaftasögu sem hann heyrði frá Hlíðarenda – „Af hverju ertu að skipta?“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
United reynir að fá æfingaleik í Sádí Arabíu til að fá aur í kassann
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Fékk pillu frá félaga sem virðist hafa ræst – „„Þegar þú verður 25 prósent fífl og 75 prósent leiðtogi“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gefur Arne Slot ráð – Verður að bekkja eina stærstu stjörnu liðsins til að laga hlutina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Fyrrum hetja Liverpool úrskurðuð gjaldþrota

Fyrrum hetja Liverpool úrskurðuð gjaldþrota
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Meistaradeildin: PSG vann í Katalóníu – Hojlund skoraði tvö og Arsenal vann sigur

Meistaradeildin: PSG vann í Katalóníu – Hojlund skoraði tvö og Arsenal vann sigur
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Viktor stoltur eftir verðlaun helgarinnar: Fór í hjartaaðgerð í vetur – „Hefur þetta því í raun enn meiri þýðingu fyrir mig“
433Sport
Í gær

Forráðamenn Barcelona tjá sig um framtíð Rashford

Forráðamenn Barcelona tjá sig um framtíð Rashford
433Sport
Í gær
Segir ríkisstjórn Íslands setja stein í götu íþróttafélaga með veiðigjöldum
433Sport
Í gær
Carragher heldur áfram að hjóla í Arne Slot – „Ég held að topplið spili ekki þannig“
433Sport
Í gær

Bjarni Jó hættur með Selfoss

Bjarni Jó hættur með Selfoss
433Sport
Í gær

Kókaín-konan sendir mömmu sinni bréf úr fangelsi – „Hvort sem það er gott eða slæmt, þá finnst mér þetta vera blessun frá Guði“

Kókaín-konan sendir mömmu sinni bréf úr fangelsi – „Hvort sem það er gott eða slæmt, þá finnst mér þetta vera blessun frá Guði“
433Sport
Í gær
Garnacho opnar sig um síðustu mánuðina hjá Manchester United
433Sport
Í gær
Setja fram samsæriskenningu um það af hverju framherji Chelsea spilar ekki