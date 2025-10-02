Sú kynþokkafyllsta staðfestir að hún sé einhleyp með áhugaverðum hætti

Alisha Lehmann virðist hafa staðfest að hún sé einhleyp á ný eftir að hún sást skemmta sér með vinkonum sínum á Oktoberfest-hátíðinni í München um síðustu helgi, þar sem hún bar hefðbundinn bavarískan kjól með slaufuna bundna vinstra megin, sem samkvæmt hefð táknar að viðkomandi sé einhleyp.
Leikmaður FC Como Women, sem hefur oft verið kölluð „kynþokkafyllsta knattspyrnukona heims“, byrjaði fyrst að hitta Douglas Luiz árið 2021 á meðan þau spiluðu bæði fyrir Aston Villa, hún í kvennaliðinu og hann í karlaliðinu.
Parið hætti saman árið 2022 en tók saman aftur snemma árs 2024 og höfðu bæði skrifað undir samning við Juventus fyrir tímabilið 2024–25. Hins vegar fóru orðrómar á kreik síðla síðasta tímabils um að þau væru hætt saman að nýju, og ítalskir fjölmiðlar fullyrtu að þau hefðu verið aðskilin í einhvern tíma.
Douglas Luiz er nú aftur kominn til Englands, þar sem hann spilar með Nottingham Forest, á meðan Lehmann gekk nýverið til liðs við ítalska liðið Como eftir að fjárfestingarfélagið Mercury13, sem meðal annars Juan Mata og Giorgio Chiellini standa að tók við rekstri félagsins og lagði mikla áherslu á kvennaboltann.
Lehmann hefur hingað til ekki tjáð sig opinberlega um samband sitt við Luiz síðustu mánuði, hvorki á meðan hún lék með Sviss á EM í sumar né eftir að hún gekk til liðs við Como. En nú virðist hún hafa gefið í skyn að sambandinu sé lokið.
Í myndum sem Lehmann deildi af sér með vinkonum sínum, þar á meðal bandaríska leikmanninum Alex Kerr, sást hún í dirndl-kjól með slaufuna bundna vinstra megin, hefð sem á rætur að rekja til breskra og þýskra túlkana á merkingu slaufunnar á hátíðinni. Slaufa vinstra megin merkir að kona sé einhleyp, hægra megin merkir að hún sé í sambandi, og slaufa í miðjunni gefur til kynna að hún vilji ekki tjá sig um einkalíf sitt.
Lehmann virtist njóta sín í botn, drakk úr hefðbundnu bjórstóru glasi og gæddi sér á þýskum kræsingum í góðum félagsskap með nýjum liðsfélögum sínum.
26 ára sóknarmaðurinn virðist þegar hafa komið sér vel fyrir hjá Como eftir erfiðan tíma hjá Juventus, þar sem hún lék aðeins einn leik frá upphafi til enda á síðasta tímabili.
„Þetta er sjálfstætt starfandi félag sem einbeitir sér eingöngu að kvennabolta og það skiptir mig miklu máli,“ sagði Lehmann þegar hún skrifaði undir samning við Como.