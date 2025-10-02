fbpx
Enski boltinn

Fabregas orðaður við starfið hjá United – Þetta hefur hann sagt um markmið sín

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Spænskir fjölmiðlar beina spjótum sínum að Yamal eftir gærdaginn

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 2. október 2025 22:00

Getty Images

Spænskir fjölmiðlar voru ekki sammála um frammistöðu Lamine Yamal í 2-1 tapi Barcelona gegn PSG í Meistaradeild Evrópu á miðvikudag. Yamal, sem er aðeins 18 ára, byrjaði leikinn og sýndi að vanda glæsilega boltameðferð og leikgleði en tókst ekki að hafa afgerandi áhrif á leikinn.

Yamal hefur skorað tvö mörk og lagt upp fjögur í fimm leikjum fyrir Barca á tímabilinu, og þrátt fyrir að hafa tapað Ballon d’Or gegn Ousmane Dembélé í ár, vann hann Kopa Trophy sem besti ungi leikmaður heims.

Radio Marca gagnrýndi hann harðlega og sagði að „Hann ætti ekki að líta á sig sem stjörnu strax“, þar sem hann hefði hvorki unnið Meistaradeildina né Ballon d’Or enn.

AS hrósaði honum fyrir byrjunina en bætti við: „Eftir stórkostlegan fyrri hálfleik, þar sem hann gaf góðar sendingar eins og enginn væri morgundagurinn, þá hvarf hann úr leiknum í þeim síðari með klaufalegum mistök og vantaði allar hugmyndir.“

Mundo Deportivo lýsti honum á jákvæðari hátt, en tók fram að hann ætti í erfiðleikum með að halda í við hraða leiksins allan leikinn.

