Fimmtudagur 02.október 2025

Haaland sár og svekktur – Segir þetta hafa vantað hjá City

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

Rooney hjólar aðeins í Arne Slot – Segir að Amorim hefði verið slátrað fyrir sömu ákvörðun

Fimmtudaginn 2. október 2025 17:30

Liverpool hefur lent í óvenjulegu lægð og tap í tveimur leikjum í röð vekur athygli nú síðast 1-0 tap gegn Galatasaray í Meistaradeildinni á þriðjudag, eftir 2-1 ósigur gegn Crystal Palace í deildinni um helgina.

Stjórnun Arne Slot í Tyrklandi hefur verið gagnrýnd, sérstaklega ákvörðun hans að stilla upp Dominik Szoboszlai sem bakvörð og Jeremie Frimpong sem kantmann í 4-2-3-1 kerfi. Taktíkin bar ekki árangur og Szoboszlai varð valdur að vítaspyrnu sem Victor Osimhen skoraði sigurmarkið úr.

Wayne Rooney, fyrrum sóknarmaður Everton og Manchester United, lét ekki sitt eftir liggja í The Wayne Rooney Show hjá BBC.

„Mér fannst Liverpool virkilega slakir,“ sagði hann.

„Það sem veldur áhyggjum er að þeir voru að tapa og Slot virðist hafa hent öllum sóknarmönnum inn á völlinn og sagt þeim að finna út úr þessu. Þetta var óskipulagt og hefði getað endað miklu verr.“

Rooney bætti við að Slot fengi meiri svigrúm vegna titilsins í fyrra:

„Ef Ruben Amorim hjá United hefði gert þetta, spilað miðjumann í bakverði og bakvörð sem kantmann, þá hefði hann verið tekinn í gegn í fjölmiðlum.“

