fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Maresca biður leikmenn sína opinberlega um að hætta þessu

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 2. október 2025 11:30

Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Federico Valverde hefur hafnað fullyrðingum spænskra fjölmiðla um að hann hafi neitað að spila í Meistaradeildarleik Real Madrid gegn Kairat Almaty á þriðjudag, þar sem liðið vann öruggan 5-0 sigur.

Valverde, sem var á meðal varamanna, var ekki kallaður inn á völlinn, og sögusagnir fóru á kreik eftir að hann sást hita upp langt frá öðrum varamönnum eins og Jude Bellingham og Eduardo Camavinga.

Marca benti sérstaklega á að Valverde hafi staðið með hendur fyrir aftan bak og horft á leikinn, en ekki tekið þátt í upphitun með öðrum varamönnum.

Í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum hafnaði Valverde þessum ásökunum:

„Ég hef lesið greinar sem ráðast að persónu minni. Þið megið segja að ég hafi átt slæma leiki, en aldrei að ég neiti að spila. Ég hef spilað slasaður, með beinbrot án þess að kvarta,“ segir Valverde

Hann bætti við að samband sitt við þjálfarann, Xabi Alonso, væri gott en fréttir af því að hann vilji ekki spila bakvörð hafa komið fram. . „Ég segi honum hreinskilnislega hvaða stöðu mér líður best í, en ég er alltaf til taks, í hvaða stöðu sem er.“

Það var ekki aðeins Valverde sem vakti athygli, Vinícius Jr. sýndi gremju þegar hann var tekinn af velli á 70. mínútu. Hann sásta kasta vatnsbrúsa í reiði. Alonso sagði síðar: „Hann kvartaði ekki. Þetta var bara svipbrigði í hita leiksins.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 41 mínútum
Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Arnar: „Rosalega mikill munur á því hvort fólk sé að röfla heima hjá sér eða mæti á völlinn“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Maresca biður leikmenn sína opinberlega um að hætta þessu
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Minnkandi tekjur og taprekstur fyrir sölu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Arnar útskýrir hvers vegna hann heyrði ekki í Jóa Berg – „Ágætt að mynda sér vinnureglur, annars fer allt í tóma þvælu“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Valur segir frá kjaftasögu sem hann heyrði frá Hlíðarenda – „Af hverju ertu að skipta?“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

Mest lesið

Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Nýlegt

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Valur segir frá kjaftasögu sem hann heyrði frá Hlíðarenda – „Af hverju ertu að skipta?“
Franskir hermenn réðust um borð í skip sem tilheyrir skuggaflota Rússa – Talið tengjast dularfullu drónaflugi sem valdið hefur usla
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum
Þetta á sér ekki bara stað í ástarsamböndum – Yfirmaður þinn getur gerst sekur um þetta
United reynir að fá æfingaleik í Sádí Arabíu til að fá aur í kassann
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Gefur Arne Slot ráð – Verður að bekkja eina stærstu stjörnu liðsins til að laga hlutina
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Fyrrum hetja Liverpool úrskurðuð gjaldþrota

Fyrrum hetja Liverpool úrskurðuð gjaldþrota
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Meistaradeildin: PSG vann í Katalóníu – Hojlund skoraði tvö og Arsenal vann sigur
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Viktor stoltur eftir verðlaun helgarinnar: Fór í hjartaaðgerð í vetur – „Hefur þetta því í raun enn meiri þýðingu fyrir mig“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Forráðamenn Barcelona tjá sig um framtíð Rashford

Forráðamenn Barcelona tjá sig um framtíð Rashford
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Segir ríkisstjórn Íslands setja stein í götu íþróttafélaga með veiðigjöldum

Segir ríkisstjórn Íslands setja stein í götu íþróttafélaga með veiðigjöldum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Carragher heldur áfram að hjóla í Arne Slot – „Ég held að topplið spili ekki þannig“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Bjarni Jó hættur með Selfoss

Bjarni Jó hættur með Selfoss
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Kókaín-konan sendir mömmu sinni bréf úr fangelsi – „Hvort sem það er gott eða slæmt, þá finnst mér þetta vera blessun frá Guði“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Garnacho opnar sig um síðustu mánuðina hjá Manchester United
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Setja fram samsæriskenningu um það af hverju framherji Chelsea spilar ekki

Setja fram samsæriskenningu um það af hverju framherji Chelsea spilar ekki
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Svona er landsliðshópur Ómars Inga

Svona er landsliðshópur Ómars Inga
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Er Jóhannes Karl sá útvaldi í Kaplakrika?
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Elskar að spila fyrir Bayern en veit ekki hvað gerist næsta sumar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Þekktur leikvangur jafnaður við jörðu – Á að vera klár eftir fimm ár

Þekktur leikvangur jafnaður við jörðu – Á að vera klár eftir fimm ár
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Arftaki Heimis búinn að skrifa undir í Kaplakrika
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Orri Steinn súr og dapur í bragði þegar hann hringdi í Arnar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Arnar segir leikmenn á undan Jóhanni í röðinni – „Ég tilkynnti honum þetta ekki“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Áhugaverður nýr landsliðshópur Arnars: Aron Einar með – Jóhann Berg og Gylfi úti í kuldanum

Áhugaverður nýr landsliðshópur Arnars: Aron Einar með – Jóhann Berg og Gylfi úti í kuldanum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Uppselt á báða leiki Íslands

Uppselt á báða leiki Íslands
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Samúel opnar sig um brotthvarf Davíðs Smára
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Vandræði fyrir stuðningsmenn Chelsea og Liverpool

Vandræði fyrir stuðningsmenn Chelsea og Liverpool
433Sport
Í gær
Mourinho fór illa með leikmann Chelsea í viðtölum eftir leik
433Sport
Í gær
Þrír kostir í boði fyrir Mainoo
433Sport
Í gær

Er nú sagður efstur á óskalistanum

Er nú sagður efstur á óskalistanum
433Sport
Í gær

Risatíðindi fyrir Mílanó-félögin

Risatíðindi fyrir Mílanó-félögin
433Sport
Í gær
Tíu sem gætu tekið við starfi Heimis í Hafnarfirðinum
433Sport
Í gær
Fær stórt tilboð frá Sádí næsta sumar