Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann

Federico Valverde hefur hafnað fullyrðingum spænskra fjölmiðla um að hann hafi neitað að spila í Meistaradeildarleik Real Madrid gegn Kairat Almaty á þriðjudag, þar sem liðið vann öruggan 5-0 sigur.
Valverde, sem var á meðal varamanna, var ekki kallaður inn á völlinn, og sögusagnir fóru á kreik eftir að hann sást hita upp langt frá öðrum varamönnum eins og Jude Bellingham og Eduardo Camavinga.
Marca benti sérstaklega á að Valverde hafi staðið með hendur fyrir aftan bak og horft á leikinn, en ekki tekið þátt í upphitun með öðrum varamönnum.
Í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum hafnaði Valverde þessum ásökunum:
„Ég hef lesið greinar sem ráðast að persónu minni. Þið megið segja að ég hafi átt slæma leiki, en aldrei að ég neiti að spila. Ég hef spilað slasaður, með beinbrot án þess að kvarta,“ segir Valverde
Hann bætti við að samband sitt við þjálfarann, Xabi Alonso, væri gott en fréttir af því að hann vilji ekki spila bakvörð hafa komið fram. . „Ég segi honum hreinskilnislega hvaða stöðu mér líður best í, en ég er alltaf til taks, í hvaða stöðu sem er.“
Það var ekki aðeins Valverde sem vakti athygli, Vinícius Jr. sýndi gremju þegar hann var tekinn af velli á 70. mínútu. Hann sásta kasta vatnsbrúsa í reiði. Alonso sagði síðar: „Hann kvartaði ekki. Þetta var bara svipbrigði í hita leiksins.“