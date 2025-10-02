Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri

Albert Brynjar Ingason sérfræðingur Dr. Football var með nokkuð ítarlega skýrslu um það sem gerst hefur hjá Vestra síðustu vikur, Davíð Smári Lamude var rekinn úr starfi þjálfara í vikunni.
Þrír leikir eru eftir í Bestu deildinni og Vestri ekki í fallsæti, liðið hefur hins vegar spilað illa undanfarið. Brottrekstur Davíðs kom á óvart enda ekki langt síða að hann vann það magnaða afrek að gera liðið að bikarmeisturum.
„Nú er umræða um að Davíð Smári hafi misst klefann? Það er ekki séns, í fyrra fóru þeir í gegnum níu leiki án þess að vinna leik,“ sagði Albert Brynjar í Dr. Football en hann lék undir stjórn Davíðs í Kórdrengjunum.
Albert segir að Davíð hafi fengið boð um nýjan samning í ágúst. „Tveimur dögum fyrir bikarúrslit fær hann nýjan samning, sama samning og hann var á. Bara tímasetning að bjóða hann þar er skrýtin.“
Fáir leikmenn Vestra vita hvað framtíðin ber í skauti sér og segir Albert. „Það eru þrír leikmenn á samningi, eftir að þeir vinna bikarinn. Þá fer stjórn Vestra að halda að allir vilji vera áfram, Sammi (Samúel Samúelsson, formaður knattspyrnudeildar Vestra) gefur það út að þeir ætli að semja við ákveðna leikmenn. Við erum að tala um leikmenn sem búa saman, erlendir leikmenn sem búa saman. Annar fær tilboð en hinn ekki, það byrjar kergja þar á milli.“
Í 22. umferð fékk Vestri skell gegn KA á Akureyri þar sem Albert segir að stjórn Vestra hafi hertekið klefann. „Þeir tapa 4-1 fyrir KA á Akureyri, þjálfarateymið fær ekki að fara inn í klefa. Stjórnin tekur hálftíma með fund með leikmönnum og vildu finna út hvað væri að.“
Albert segir að einn besti leikmaður Vestra hafi fengið boð um að vera áfram en ekki enn viljað taka því. „Diego Montiel fram á við er einn þeirra besti leikmaður, hann fær boð um nýjan samning sem er alveg sami samningur og hann var á. Það er eins og stjórnin hafi misst sig eftir þennan sigur í bikarnum.“