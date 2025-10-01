Tíu sem gætu tekið við starfi Heimis í Hafnarfirðinum

FH staðfesti í gærkvöldi að félagið hafi komist að samkomulagi við Heimi Guðjónsson, þjálfara karlaliðsins, um að hann myndi láta af störfum eftir tímabilið. Við tókum saman tíu nöfn með hugsanlegum arftökum.
Heimir tók við FH á ný fyrir tímabilið 2023, þegar liðið var í miklum vandræðum og fallbaráttu árið áður. Hefur hann skilað liðinu í efri hluta Bestu deildar karla þrjú ár í röð. Heimir náði svo auðvitað frábærum árangri með FH á árum árum og gerði liðið til að mynda að Íslandsmeistara sex sinnum.
Nú tekur nýr þjálfari við og hér að neðan má sjá tíu manna lista yfir þá sem hugsanlega gætu gert það.
Davíð Smári Lamude
Óvænt án starfs eftir að Vestri sagði honum upp. Verið á hraðri uppleið í þjálfun undanfarin ár.
Kjartan Henry Finnbogason
Aðstoðarmaður Heimis og einhver myndi kannski segja að það liggi beinast við að ráða hann.
Gunnar Heiðar Þorvaldsson
Er á lausu eftir að hafa vakið mikla athygli í starfi sínu með Njarðvík. Verið orðaður við fleiri lið í efstu deild, til að mynda ÍA, en hann býr uppi á Skaga.
Arnar Grétarsson
Ljóst að hann verður ekki áfram hjá Fylki eftir að hafa bjargað liðinu frá falli úr Lengjudeildinni. Vel þekkt stærð í þessari deild sem FH-ingar gætu vel horft til.
Arnar Þór Viðarsson
Fyrrum landsliðsþjálfarinn er laus úr starfi sínu í Belgíu og yrði ansi áhugaverður kostur. Er auðvitað FH-ingur mikill.
Sigurvin Ólafsson
Gert flotta hluti með Þrótt í Lengjudeildinni og þjálfað FH áður.
Ejub Purisevic
Er í starfi hjá FH sem yfirmaður 2. – 5. flokks karla. Hefur mikla reynslu úr þjálfun og vakti auðvitað mikla athygli með Víking Ólafsvík á árum áður.
Eiður Smári Guðjohnsen
Er kominn tími á að Eiður snúi aftur í þjálfun? Stýrði FH við góðan orðstýr fyrir nokkrum árum síðan.
Magnús Már Einarsson
Stýrt miklum tröppugangi hjá Aftureldingu undanfarin ár og er í fínum möguleika á að halda liðinu í efstu deild eins og staðan er í dag. Er kominn tími á stærra starf?
Árni Freyr Guðnason
Náði eftirtektarverðum árangri með ÍR áður en hann fór í Fylki, þar sem gekk ekki eins vel. Uppalinn hjá FH og var um árabil yfirþjálfari yngri flokka þar.