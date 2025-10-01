Svona er landsliðshópur Ómars Inga

Ómar Ingi Guðmundsson, þjálfari U15 ára landsliðs karla, hefur valið hóp til úrtaksæfinga síðar í mánuðinum.
Fara þær fram dagana 7.-9.október og verða í knatthúsinu Miðgarði í Garðabæ.
Hópurinn
Aron Ingi Hauksson – Breiðablik
Princ Zeli – Breiðablik
Reynar Erik Henrysson – Breiðablik
Guðmundur Bragi Guðmundsson – Breiðablik
Axel Höj Madsson – FH
Gísli Þór Árnason – Fram
Guðmundur Þórðarson – HK
Hafþór Davíðsson – Keflavík
Lárus Högni Harðarson (M) – KR
Marinó Leví Ottósson – KR
Ólafur Sigurðsson – KR
Þorbergur Orri Halldórsson – KR
Alexander Úlfar Antonsson – Selfoss
Ólafur Eldur Ólafsson – Selfoss
Emil Nói Auðunsson – Selfoss
Steindór Orri Fannarsson (M) – Selfoss
Andri Árnason – Stjarnan
Andri Fannar Þorleifsson – Stjarnan
Arnar Breki Björnsson – Stjarnan
Matthías Choi Birkisson – Stjarnan
Brynjar Ingi Sverrisson – Stjarnan
Eyþór Orri Þorsteinsson – Stjarnan
Fannar Heimisson – Stjarnan
Kristinn Kaldal – Þróttur
Aron Mikael Vilmarsson – Þróttur R.
Loki Kristjánsson – Valur
Magnús Þór Hallgrímsson (M) – Valur
Tjörvi Franklín Bjarkason – Valur
Benedikt Gunnarsson – Völsungur