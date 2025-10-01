Kókaín-konan sendir mömmu sinni bréf úr fangelsi – „Hvort sem það er gott eða slæmt, þá finnst mér þetta vera blessun frá Guði“

Juliana López, sem áður var ein efnilegasta knattspyrnukona Kólumbíu og átti möguleika á þátttöku í Miss World, situr enn í fangelsi í Kína eftir að hafa verið dæmd í 15 ára fangelsi fyrir að hafa verið gripinn með kókaín árið 2015.
López, sem þá var 21 árs, var handtekin á flugvellinum í Guangzhou með 610 grömm af kókaíni falið í tölvu.
Hún hafði nýverið unnið Miss Antioquia titilinn og var að undirbúa sig fyrir Miss World keppnina. Auk þess lék hún með vinsæla liði Divas del Futbol og var sjónvarpskynnir í heimalandi sínu.
Í þessari viku var opinberað bréf sem hún sendi móður sinni úr fangelsinu. Þar segir hún. „Elsku mamma mín, ég sakna þín meira en orð fá lýst.“
„Fólkið hér er hissa á málinu mínu og segir að ég eigi marga aðdáendur. Hvort sem það er gott eða slæmt, þá finnst mér þetta vera blessun frá Guði.“
Juliana, sem hefur helgað sig námi og vinnu innan veggja fangelsisins, bætir við. „Ástandið er orðið stressandi. Mikið vinnuálag og nú eru próf í hverjum mánuði.“
Nú 31 árs gömul, gæti hún verið leyst úr haldi á skilorði snemma á næsta ári fyrir góða hegðun, en hefur gefið í skyn að hún óttist að snúa aftur til Kólumbíu.