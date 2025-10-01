fbpx
Miðvikudagur 01.október 2025

Er nú sagður efstur á óskalistanum

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 1. október 2025 10:30

Samkvæmt spænskum miðlum er Julian Alvarez, framherji Atletico Madrid, kominn efst á óskalista Barcelona yfir nýja leikmenn.

Joan Laporta, forseti Katalóníuliðsins, sér þennan 25 ára gamla Argentínumann sem mann til að leiða sóknarlínuna á komandi árum.

Ástæða áhugans er meðal annars sú að framtíð Robert Lewandowski, sem er orðinn 37 ára, er óljós og ljóst að hann spilar ekki á þessu stigi í mörg ár til viðbótar.

Barcelona vill tryggja sér nýjan sóknarmann sem getur bæði létt undir með Pólverjanum og tekið við keflinu þegar þar að kemur.

Alvarez gekk í raðir Atletico frá Manchester City fyrir síðustu leiktíð og hefur staðið sig afar vel.

