Er Jóhannes Karl sá útvaldi í Kaplakrika?

FH-ingar vilja ekki gefa upp hver verði næsti þjálfari liðsins þó búið sé að ráða hann. Heimir Guðjónsson hættir eftir tímabilið.
Í samtali við 433.is í dag vildi Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála, ekkert gefa upp um arftaka Heimis.
Hann sagði félagið vilja klára tímabilið með stæl áður en þetta yrði tilkynnt. Það sem gæti einnig orsakað þá afstöðu FH-inga er að núverandi þjálfari þeirra gæti verið í starfi.
Það nafn sem flestir tengja við starfið hjá FH þessa stundina er Jóhannes Karl Guðjónsson, eftir því sem 433.is kemst næst er eiginkona hans flutt heimt til Íslands ásamt yngstu börnum þeirra.
Jóhannes hefur stýrt AB í þriðju efstu deild Danmerkur í rúmt ár, liðið er á toppi deildarinnar þar. Áður var hann aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla og vann með Arnari Viðarssyni og Age Hareide.
Samstarf Jóhannesar og Arnars var gott en það er einmitt bróðir Arnars sem ræður för í Kaplakrika, Davíð Þór gæti því hafa leitað ráða hjá stóra bróður.
Jóhannes hafði áhuga á því að taka við ÍA í sumar en fékk sig ekki lausan frá AB á þeim tímapunkti, óvíst er hvort hann geti losað sig þaðan núna. Jóhannes Karl stýrði HK og ÍA áður en hann tók við starfi aðstoðarlandsliðsþjálfara.
Einnig er Ólafur Ingi Skúlason nefndur til sögunnar en hann er á leið í verkefni með U21 árs landsliðinu í næstu viku. Ólafur hefur hafnað tilboðum frá félagsliðum eftir að hann hóf störf hjá KSÍ.