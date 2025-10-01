Bjarni Jó hættur með Selfoss

Knattspyrnudeild Selfoss og Bjarni Jóhannsson hafa komist að samkomulagi um að endurnýja ekki samning sinn.
Bjarni tók við liði Selfoss haustið 2023 og kom liðinu upp um deild með mjög svo sannfærandi hætti á sínu fyrsta tímabili, sumarið 2024. Þá stóð liðið uppi sem sigurvegari Fótbolta. net bikarsins sama ár og lyfti titlinum á Laugardalsvelli. Niðurstaðan á nýafstöðnum tímabili var vonbrigði en liðið leikur í 2.deild að ári.
,,Ég vil koma á framfæri innilegum þökkum til Selfyssinga. Takk fyrir samstarfið og stuðninginn á þessum tíma sem ég hef verið þjálfari. Það hefur verið heiður að vinna með ykkur öllum og eftir sitja fullt af frábærum minningum. Ég óska ykkur alls hins besta í framtíðinni” segir Bjarni.
„Knattspyrnudeild Selfoss vill þakka Bjarna fyrir ánægjulegt samstarf og góðar stundir. Við óskum honum velfarnaðar í þeim verkefnum sem hann mun taka sér fyrir hendur,“ segir á vef Selfoss.