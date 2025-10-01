fbpx
Miðvikudagur 01.október 2025

Vandræði fyrir stuðningsmenn Chelsea og Liverpool

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld

Áhugaverður nýr landsliðshópur Arnars: Aron Einar með – Jóhann Berg og Gylfi úti í kuldanum

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 1. október 2025 13:03

Mynd/KSÍ

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur opinberað hóp sinn fyrir komandi leiki gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni HM.

Aron Einar Gunnarsson kemur inn í hópinn að nýju eftir að hafa misst af síðasta verkefni vegna meiðsla.

Jóhann Berg Guðmundsson sem hefur náð fullri heilsu er í kuldanum og sama má segja um Gylfa Þór Sigurðsson sem hefur verið öflugur með Víkingi undanfarið. Arnar hefur aldrei valið Gylfa í sinn hóp eftir að hann tók við liðinu.

Andri Fannar Baldursson miðjumaður Kasimpasa í Tyrklandi kemur inn í hópinn. Orri Steinn Óskarsson fyrirliði liðsins er áfram frá vegna meiðsla.

Leikirnir eru liður í undankeppni HM 2026. Ísland mætir Úkraínu föstudaginn 10. október kl. 18:45 og Frakklandi mánudaginn 13. október kl. 18:45. Báðir leikirnir fara fram á Laugardalsvelli.

Ísland er í öðru sæti riðilsins með þrjú stig eftir tvo leiki. Frakkland er í efsta sæti með sex stig og Úkraína í því þriðja ásamt Aserbaísjan með eitt stig.

Hópurinn:
Elías Rafn Ólafsson – FC Midtjylland – 9 leikir
Hákon Rafn Valdimarsson – Brentford F.C. – 20 leikir
Anton Ari Einarsson – Breiðablik – 2 leikir

Logi Tómasson – Samsunspor – 10 leikir, 1 mark
Mikael Egill Ellertsson – Genoa CFC – 23 leikir, 1 mark
Aron Einar Gunnarsson – Al-Gharafa SC – 107 leikir, 5 mörk
Daníel Leó Grétarsson – Sonderjyske Fodbold – 26 leikir
Sverrir Ingi Ingason – Panathinaikos F.C. – 61 leikur, 3 mörk
Guðlaugur Victor Pálsson – AC Horsens – 52 leikir, 4 mörk
Bjarki Steinn Bjarkason – Venezia FC – 7 leikir

Gísli Gottskálk Þórðarson – Lech Poznan
Ísak Bergmann Jóhannesson – 1. FC Köln – 37 leikir, 6 mörk
Andri Fannar Baldursson – Kasimpasa S.K. – 10 leikir
Stefán Teitur Þórðarson – Preston North End F.C. – 32 leikir, 1 mark
Albert Guðmundsson – ACF Fiorentina – 42 leikir, 11 mörk
Kristian Nökkvi Hlynsson – FC Twente – 6 leikir, 1 mark
Hákon Arnar Haraldsson – LOSC Lille – 24 leikir, 3 mörk
Þórir Jóhann Helgason – U. S. Lecce – 20 leikir, 2 mörk
Jón Dagur Þorsteinsson – Hertha BSC – 48 leikir, 6 mörk
Mikael Neville Anderson – Djurgardens IF Fotboll – 35 leikir, 2 mörk

Andri Lucas Guðjohnsen – Blackburn Rovers F.C. – 36 leikir, 10 mörk
Brynjólfur Andersen Willumsson – FC Groningen – 3 leikir, 1 mark
Sævar Atli Magnússon – SK Brann – 7 leikir
Daníel Tristan Guðjohnsen – Malmö FF – 2 leikir

