Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Vilja fá Klopp til Sádí Arabíu núna – Ummæli hans gefa þó ekki mikla von

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 30. september 2025 12:00

Sádí-arabíska úrvalsdeildarfélagið Al Ittihad er nú án þjálfara eftir að hafa sagt upp samningi við Laurent Blanc. Uppsögnin kemur í kjölfar 2-0 taps gegn Al Nassr og Cristiano Ronaldo í lykilleik í toppbaráttunni síðastliðinn föstudag.

Félagið tilkynnti brotthvarf Blanc á X-síðu sinni: „Al Ittihad tilkynnir að samningi við aðalþjálfara liðsins, Laurent Blanc, og hans þjálfarateymi hafi verið rift.“

Þrátt fyrir að liðið búi enn að stórstjörnum á borð við Fabinho, N’Golo Kanté og Karim Benzema hefur árangurinn ekki verið í samræmi við væntingar þeirra, liðið varð þó meistari á síðustu leiktíð

Samkvæmt fréttum í Sádi-Arabíu er félagið nú að íhuga óvæntan möguleika, að reyna að fá Jürgen Klopp, fyrrum stjóra Liverpool. Klopp leiddi Liverpool til Meistaradeildartitils og fyrsta Englandsmeistaratitils félagsins í 30 ár.

Klopp er í dag íþróttastjóri Red Bull og er yfir öllum þeim félögum sem eru í eigu þeirra.

Þó er ólíklegt að Klopp gefi kost á sér, miðað við fyrri ummæli hans um vöxt sádi-arabíska boltans. Í september 2023 sagði hann: „Við verðum að vernda leikinn. Þetta snýst ekki bara um deildir, heldur fótboltann sjálfan.“

Klopp hefur einnig viðurkennt að hann hafi ekki fylgst sérstaklega með leikjum í Sádi-Arabíu.

