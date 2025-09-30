Varð hugsað til annars brottreksturs eftir fréttirnar af Davíð – „Eruði hálfvitar?“

Brotthvarf Davíðs Smára Lamude frá Vestra hefur verið á allra vörum í dag. Var hann að sjálfsögðu til umræðu í hlaðvarpinu Dr. Football.
Davíð var að eigin sögn látinn fara, rúmum mánuði eftir að hafa gert Vestra að bikarmeisturum í fyrsta sinn. Gengi liðsins hafði dalað mikið síðan og er liðið í hörkufallbaráttu þegar þrír leikir eru eftir.
„Þetta er fljótt að breytast í fótbolta en þetta er líka það sem maður elskar við hann, hvað hann er brútal. Eins og þegar Claudio Ranieri var rekinn frá Leicester, mann langaði að fara og hitta einhvern þarna og spyrja hvað væri að, eruði hálfvitar?“ sagði Hjörvar Hafliðason í Dr. Football.
Ranieri var einmitt rekinn frá Leicester nokkrum mánuðum eftir að hafa gert liðið að Englandsmeistara.
Ragnar Bragi Sveinsson hreinlega botnar ekki í því ef Vestri ákvað einfaldlega að láta Davíð fara.
„Mér finnst ótrúlegt að hann hafi verið látinn fara. Ég bara trúi ekki að hann hafi ekki átt neinn þátt í því að fara. Hann á að vera með lyklana að öllu þarna. Hann gerði þá að bikarmeisturum, vitiði hvað er búið að vera mikið af þjálfurum sem hafa farið þarna og ekki unnið neitt?“ sagði hann í þættinum.