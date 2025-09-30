Þessar skiptingar Amorim í hverjum leik að gera alla brjálaða

Stuðningsmenn Manchester United eru farnir að efast um aðferðir Ruben Amorim, eftir að enn einn leikurinn fór í takt við fastmótaða og umdeilda skiptingarstefnu hans.
Í öllum sjö leikjum liðsins á tímabilinu hefur Amorim framkvæmt eins konar eins fyrir eins skiptingu í hjarta varnarinnar, óháð stöðu leiksins.
Í jafnteflinu gegn Fulham, þar sem stuðningsmenn í Putney End kölluðu „Árás, árás, árás!“, svaraði Amorim með „vörn, vörn, vörn“. Þá komu Harry Maguire og Ayden Heaven inn fyrir Leny Yoro og Luke Shaw. Maguire komst nærri því að tryggja sigurinn, en andrúmsloftið í stúkunni benti til vaxandi efasemda um Amorim.
Á móti Brentford um helgina spiluðu fimm leikmenn Maguire, Shaw, Matthijs de Ligt, Leny Yoro og Diogo Dalot í þriggja manna varnarlínu á mismunandi tímum. Amorim hefur nú framkvæmt tíu skiptingar í miðvarðarstöðum án þess að nein þeirra hafi verið vegna meiðsla.
Óstöðugleikinn leiddi til þess að Mason Mount endaði í vinstri vængbakverði í annað sinn á tímabilinu.
Gary Neville sagði eftir leikinn. „Þú getur ekki sett Mason Mount í vinstri vængbakvörð. Mér finnst erfitt að horfa á hann í sinni eigin stöðu, að setja hann þangað er bara fáránlegt.“