Svona gengur miðasalan á stórleikina fyrir sig

Almenn miðasala á leik karlalandsliðsins gegn Úkraínu í undankeppni HM 2026 er hafin.
Miðasalan fer fram á miðasöluvef KSÍ. Um er að ræða þriðja hluta miðasölunnar á leikinn. Mótsmiðasala var fyrsti hluti hennar þar sem miðakaupendur gátu keypt miða á alla þrjá heimaleiki liðsins í undankeppninni.
Því næst var boðið upp á að kaupa miða saman á leikina í október, gegn Úkraínu og Frakklandi. Í dag hófst síðasti hluti miðasölunnar þar sem seldir eru miðar á staka leiki.
Almenn miðasala á leik Íslands og Frakklands hefst svo í hádeginu á morgun, einnig á miðasöluvefnum.
Leikurinn gegn Úkraínu fer fram á Laugardalsvelli föstudaginn 10. október kl. 18:45 og leikurinn við Frakka þremur dögum síðar.