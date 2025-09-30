Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“

Fyrrum stjóri Chelsea, Jose Mourinho, snýr aftur á gamla heimavöllinn í kvöld þegar Chelsea tekur á móti Benfica í Meistaradeild Evrópu.
Portúgalinn, sem vann ensku deildina í þrígang með Chelsea, hefur áður verið gagnrýndur af stuðningsmönnum liðsins eftir að hann tók við Manchester United árið 2017, þá kölluðu sumir hann Júdas. En Mourinho svaraði einfaldlega: „Júdas er enn númer eitt.“
Og greinilega hefur ekkert breyst í huga hans fyrir komandi Evrópuleik. „Chelsea er maskína sem átti í vandræðum síðustu tvö til þrjú ár, tímabil án bikara,“ sagði Mourinho.
„Þeir unnu eitthvað áður en ég kom, síðan hélt mitt lið áfram að vinna og svo hófst umbreyting, ný lið, nýir þjálfarar, fleiri titlar.“
„Ég er enn sá stærsti þar til einhver vinnur fjóra.“
Síðustu tveir titlar Chelsea, Sambandsdeild Evrópu og Heimsmeistarakeppni félagsliða, jafnast ekki á við afrek Mourinho í Vestur-Lundúnum.
Mourinho, sem er nú 62 ára, styður núverandi stjóra Chelsea, Enzo Maresca. „Það er miklu erfiðara að vinna Meistaradeildina en Heimsmeistarakeppni félagsliða, það er augljóst. Chelsea hefur burði til þess. Ég sé enga ástæðu til að segja. Nei, Chelsea getur það ekki.“