fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Kenna Bellingham um vandræði Real Madrid

90 Mínútur

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld

433
433Sport

Kenna Bellingham um vandræði Real Madrid

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 30. september 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Real Madrid virðist hafa misst yfirburðastöðu sína í stórleikjum og spænskir fjölmiðlar benda á Jude Bellingham sem hluta af vandanum.

Liðið beið 5-2 afhroð gegn erkifjendunum í Atlético Madrid um helgina, sem er stærsta tap liðsins í Madrídarslag í 75 ár. Tap gegn stórliðum á borð við Barcelona, Arsenal og PSG á síðasta tímabili hefur einnig orðið til þess að fjölmiðlar á Spáni telja „ósigrandi“ ímynd Real vera fallna.

Bellingham lék sinn fyrsta leik á tímabilinu í þessari viðureign, en stuðningsmannasíður bentu á að hann virtist ekki vera í nægilega góðu formi til að takast á við harðan og líkamlegan slag.

Þó er það nokkuð ósanngjarnt að kenna Englendingnum einum um hann var að snúa aftur eftir aðgerð vegna þráláts axlarmeiðslis sem héldu honum frá keppni í tæpa þrjá mánuði.

Samt héldu spænsku fjölmiðlarnir ekki aftur af sér. „Bellingham var týndur,“ skrifaði Marca.

„Hann er langt frá sínu besta og lítur enn út fyrir að vera á undirbúningstímabili,“ bætti AS við.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 29 mínútum
Kenna Bellingham um vandræði Real Madrid
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Haaland segir frá því hvernig ástarsambandið hófst – Hún hafði frumkvæðið með einkaskilaboðum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Lætur stór orð falla – „Hefði orðið stærsti skandall í heiminum ef Stjarnan hefði orðið Íslandsmeistari“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hefur verulegar áhyggjur af stöðu Wirtz á Anfield – „Ég sé ekki hvar hann passar inn í þetta lið“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Stefnir í mikið högg í reksturinn í Smáranum – Geta unnið það upp með þessum hætti
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vilja fá Klopp til Sádí Arabíu núna – Ummæli hans gefa þó ekki mikla von
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Jón Þór keyrir til Ísafjarðar og ætlar að bretta upp ermar – „Ég hefði sennilega ekki gert þetta fyrir neinn annan“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Staðfesta að Jón Þór hafi tekið við Vestra – Mætir á Ísafjörð í dag

Mest lesið

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök

Nýlegt

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Staðfesta að Jón Þór hafi tekið við Vestra – Mætir á Ísafjörð í dag
Carraghar ekkert að skafa af því – Segir United að reka Amorim sem allra fyrst
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“
Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Ralf Rangnick leggur til að United ráði þennan fyrir Amorim
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Telur það einföldun að ræða svona um stöðuna á Hlíðarenda – „Ég er að benda á það er útskýring á þessu“

Telur það einföldun að ræða svona um stöðuna á Hlíðarenda – „Ég er að benda á það er útskýring á þessu“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Jón Þór tekur við Vestra – Af frumkvæði stjórnar Vestra að Davíð hætti
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Þessar skiptingar Amorim í hverjum leik að gera alla brjálaða
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Leikmenn Liverpool lítið sofið í nótt – Sjáðu flugeldasýninguna fyrir utan hótel liðsins

Leikmenn Liverpool lítið sofið í nótt – Sjáðu flugeldasýninguna fyrir utan hótel liðsins
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Real Madrid skoðar tvo leikmenn Chelsea

Real Madrid skoðar tvo leikmenn Chelsea
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Skoðar að taka stóru seðlana í Sádí Arabíu næsta sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

United sagt vilja öflugan framherja í janúar

United sagt vilja öflugan framherja í janúar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Lést aðeins 19 ára um helgina – Fékk höfuðhögg og fór í hjartastopp í kjölfarið
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Spáir fyrir um framtíð Gerrard og telur að þetta gæti hentað öllum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Dollan á leið aftur í Víkina eftir bilaða dramatík í Garðabæ – Geta orðið meistarar næstu helgi

Dollan á leið aftur í Víkina eftir bilaða dramatík í Garðabæ – Geta orðið meistarar næstu helgi
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Gummi Ben nefnir tvo sem gætu tekið við Vestra – Segir Davíð hafa viljað skoða aðra kosti

Gummi Ben nefnir tvo sem gætu tekið við Vestra – Segir Davíð hafa viljað skoða aðra kosti
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Hjón tóku ólátabelg í fóstur: Allt lék í lyndi en svo fór eiginkonan í helgarferð – Mikil drykkja og svakaleg læti úr svefnherberginu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Enn einn ný nálgun hjá Arteta: Vill orrustuflugmann til starfa – „Ef þú segir of mikið, þá ert þú dauður“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök

Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Davíð Smári mjög óvænt hættur með Vestra – Klárar ekki tímabilið
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Rotturnar í Sviss mjög ágengar – „Aldrei séð annað eins“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Ólafur var stundum sagður hrokafullur en virðist hafa lært mikið í heimi kvenna – „Ég held að þetta sé góð ráðning“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun

Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Gómaður í símanum undir stýri – Gæti fengið sekt

Gómaður í símanum undir stýri – Gæti fengið sekt
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Vel sóttur fundur þjálfara í Laugardalnum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Útlit fyrir að hann verði í Manchester í meira en áratug

Útlit fyrir að hann verði í Manchester í meira en áratug
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Athyglisverð staða í Hafnarfirði – „Án útskýringa lítur þetta furðulega út“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Kane virðist slökkva í sögusögnunum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Efstur á óskalista United en Liverpool gæti tekið slaginn

Efstur á óskalista United en Liverpool gæti tekið slaginn
433Sport
Í gær

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld
433Sport
Í gær
Leikmenn United steinhissa á stöðunni
433Sport
Í gær
Klopp orðaður við áhugavert stjórastarf