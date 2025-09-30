Gagnrýndi enska dómara harðlega eftir gult spjald í gær

Kiernan Dewsbury-Hall, miðjumaður Everton, hefur lýst yfir mikilli óánægju eftir að hann fékk eins leiks bann vegna fimm gulra spjalda í fyrstu sex umferðum tímabilsins.
Þessi 27 ára gamli Englendingur, sem kom í sumar frá Chelsea fyrir 29 milljónir punda, hefur verið fastamaður í liði Everton og leikið allar mínútur í deildinni hingað til. Hann verður þó ekki með þegar liðið mætir Crystal Palace á sunnudag.
Dewsbury-Hall fékk sitt fimmta gula spjald í 1-1 jafntefli gegn West Ham fyrir brot á Kyle Walker-Peters. Hann virtist þó ná í boltann og var ósáttur með ákvörðunina. David Moyes, stjóri ákvörðun, gagnrýndi spjaldið einnig.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem gult spjald á Dewsbury-Hall vekur athygli. Í nágrannaslagnum gegn Liverpool fékk hann umdeilt gult spjald fyrir að taka aukaspyrnu fljótt, sem vakti hörð viðbrögð frá samherja hans, Jack Grealish. „Ég hef aldrei á ævinni séð leikmann fá gult spjald fyrir að taka hraða aukaspyrnu,“ sagði Grealish.
Dewsbury-Hall er fyrsti leikmaður úrvalsdeildarinnar í vetur til að fá leikbann fyrir fimm gul spjöld og tjáði sig á samfélagsmiðlum eftir leikinn við West Ham.
„Fyrirgefið ef ég hef rangt fyrir mér, og það gæti vel verið, en sumum af þessum ákvörðunum er svo erfitt að kyngja. Ótrúlegt,“ skrifaði hann á X.
Everton situr í 9. sæti deildarinnar með átta stig eftir sex leiki, tvö jafntefli, tvo sigra og tvö töp.