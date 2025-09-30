Carraghar ekkert að skafa af því – Segir United að reka Amorim sem allra fyrst

Ruben Amorim, stjóri Manchester United, ætti að yfirgefa félagið sem allra fyrst og binda endi á hörmungarkennda stjóratíð sína, að mati Jamie Carragher.
Goðsögn Liverpool, sem ræddi stöðu mála í Manchester United í Monday Night Football, lét mjög gagnrýnin orð falla um slæma byrjun tímabilsins og frammistöður liðsins undir stjórn portúgalska stjórans.
Carragher telur að Amorim, sem stýrði United í 15. sæti á síðasta tímabili og hefur nú aðeins lyft liðinu í 14. sæti, verði að víkja.
3-1 tap gegn Brentford um helgina var enn eitt áfallið í röð margra og jók pressuna á stjórann til muna.
„Ég held að hann sé enn í starfi vegna þess að stjórnendur Manchester United hafa gert svo mörg mistök, bæði innan sem utan vallar, að þeir vilja einfaldlega ekki viðurkenna að þeir hafi gert enn eitt,“ sagði Carragher.
„Þetta hefur verið algjör hörmung, bæði fyrir Manchester United og Ruben Amorim. Það sem hann gerði hjá Sporting var frábært og hann leit út fyrir að vera næsta stóra nafn í þjálfun. En að ráða þjálfara með svona kerfi hentaði aldrei hefðum Manchester United.“
„Því fyrr sem félagið tekur ákvörðun um stjórann, því betra fyrir alla. Þetta hefur verið hörmung, ekki bara fyrir félagið heldur líka fyrir stjórann.“
„Við erum í raun bara að bíða eftir hinu óumflýjanlega. Þú vilt ekki sjá fólk missa vinnuna, en þetta þarf að enda sem allra fyrst.“