Lést aðeins 19 ára um helgina – Fékk höfuðhögg og fór í hjartastopp í kjölfarið

Ungur spænskur markvörður, Raul Ramirez Osorio, lést eftir að hafa hlotið alvarlegt höfuðhögg í leik með liði sínu Colindres um helgina. Hann var aðeins 19 ára gamall.
Atvikið átti sér stað á laugardag í leik gegn Revilla í spænsku fimmta deildinni, Tercera Federación. Raul fékk högg á höfuðið og fékk hjartastopp á vellinum. Þjálfari hans hóf strax munn við munn endurlífgun, og hjúkrunarnemi sem var áhorfandi á leiknum tókst að endurlífga hann.
Raul var fluttur í alvarlegu ástandi á Marques de Valdecilla sjúkrahúsið í Santander, þar sem hann var lagður inn á gjörgæslu. Þrátt fyrir viðleitni lækna var hann úrskurðaður látinn tveimur dögum síðar.
Lið hans, Colindres, birti yfirlýsingu á samfélagsmiðlum meðan Raul barðist enn fyrir lífi sínu:
„Við viljum senda Raul Ramirez og fjölskyldu hans mikinn styrk. Í leiknum gegn Revilla varð hann fyrir höggi og er nú á sjúkrahúsi í Valdecilla.“
Spænska knattspyrnusamfélagið hefur syrgt ungan leikmann sem var á uppleið í sínum ferli.