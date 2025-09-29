fbpx
Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun

90 Mínútur

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld

433
433Sport

Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 29. september 2025 18:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gareth Ainsworth, knattspyrnustjóri Gillingham, mun stíga tímabundið til hliðar frá starfi sínu þar sem hann fer í hjartaaðgerð á næstu dögum. Hann verður frá í nokkrar vikur á meðan hann jafnar sig eftir aðgerðina.

Richard Dobson, aðstoðarmaður Ainsworth til margra ára, mun taka við stjórn liðsins í fjarveru hans. Þeir félagar hafa unnið saman í gegnum tíðina hjá Wycombe, QPR og Shrewsbury, og þekkja vel til hvor annars.

Heilsuvandamálið kom í ljós við reglubundna heilsufarsrannsókn á vegum League Managers’ Association (LMA) í maí síðastliðnum.

„Ég fór í LMA heilsufarskoðun í maí og þá fundu þeir eitthvað varðandi hjartað mitt,“ sagði Ainsworth.

„Ég þarf að fara í hjartaaðgerð í vikunni. Þetta hljómar dramatískt, en þetta er venjuleg aðgerð sem þeir framkvæma reglulega.“

„Þetta hefur allt verið vel skipulagt. Styðjið Dobbo og liðið þau munu stíga upp.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 15 mínútum
Á leið í hjartaaðgerð – Vandamálið kom upp við reglulega skoðun
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ólafur var stundum sagður hrokafullur en virðist hafa lært mikið í heimi kvenna – „Ég held að þetta sé góð ráðning“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gómaður í símanum undir stýri – Gæti fengið sekt
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vel sóttur fundur þjálfara í Laugardalnum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Útlit fyrir að hann verði í Manchester í meira en áratug
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Athyglisverð staða í Hafnarfirði – „Án útskýringa lítur þetta furðulega út“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Kane virðist slökkva í sögusögnunum
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Efstur á óskalista United en Liverpool gæti tekið slaginn

Mest lesið

Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða

Nýlegt

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld
Leikmenn United steinhissa á stöðunni
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Hryllingur á Ryder Cup – Trumpistar góluðu viðbjóðsleg orð og ógnuðu fjölskyldum evrópskra kylfinga
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Klopp orðaður við áhugavert stjórastarf
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina: Telur að Arsenal vinni deildina nokkuð þægilega – Algjörar hörmungar Manchester United

Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina: Telur að Arsenal vinni deildina nokkuð þægilega – Algjörar hörmungar Manchester United
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Rooney öskuillur með gang mála – „Þetta er ekki Manchester United“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Starfið ekki í nokkurri hættu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arnari heitt í hamsi eftir ófarirnar í gær – „Þorir ekki að taka erfiðar ákvarðanir“

Arnari heitt í hamsi eftir ófarirnar í gær – „Þorir ekki að taka erfiðar ákvarðanir“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Létu Blanc fara um helgina – Stór nöfn orðuð við starfið

Létu Blanc fara um helgina – Stór nöfn orðuð við starfið
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Fyrrum stjarna nær óþekkjanleg – Viðstaddir tóku ekki eftir því hver hann var
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Liverpool skoðar arftaka Konate

Liverpool skoðar arftaka Konate
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Mikill hiti eftir dramatíkina fyrir norðan í gær – Myndband
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Högg í maga hins almenna Íslendings ef þetta gengur eftir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Neville hraunar yfir Amorim

Neville hraunar yfir Amorim
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór

Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór
433Sport
Í gær
Landsliðsmaðurinn segir framfarirnar augljósar og tekur dæmi – „Stefnan er klárlega sett á HM“
433Sport
Í gær
Gunnar Heiðar ekki áfram í Njarðvík
433Sport
Í gær

Hugnast ekki hugmyndin en KSÍ veitir ekki af peningnum

Hugnast ekki hugmyndin en KSÍ veitir ekki af peningnum
433Sport
Í gær
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
433Sport
Í gær
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
433Sport
Í gær
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
433Sport
Í gær

Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“

Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
433Sport
Í gær

Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United

Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United
433Sport
Í gær
Hver er staðan á Pogba?
433Sport
Í gær

Gerður að blóraböggli á Hlíðarenda? – „Í tísku að tala niður Aron“

Gerður að blóraböggli á Hlíðarenda? – „Í tísku að tala niður Aron“
433Sport
Í gær
Kane bætti met Ronaldo og Haaland – Enginn hélt að þetta yrði afrekað
433Sport
Í gær
Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári
433Sport
Í gær

Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það

Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það
433Sport
Fyrir 2 dögum

Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu

Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu
433Sport
Fyrir 2 dögum
Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“