Kane virðist slökkva í sögusögnunum

Harry Kane virðist ekki vera á förum frá Bayern Munchen þrátt fyrir orðróma um endurkomu í ensku úrvalsdeildina.
Kane skoraði tvö mörk í 4-0 sigri á Werder Bremen á föstudag og varð þar með fljótasti leikmaðurinn til að ná 100 mörkum fyrir eitt lið í efstu deildum Evrópu á þessari öld. Hann náði þessum áfanga í aðeins 104 leikjum og sló þar með met Cristiano Ronaldo og Erling Haaland.
Í viðtali eftir leikinn sagði Kane að hann væri mjög ánægður í Munchen og útilokaði ekki að ræða nýjan samning þar.
„Við getum örugglega talað um það. Ég á næstum tvö ár eftir og enginn er að stressa sig. Ég er sáttur og félagið er sátt,“ sagði enski landsliðsfyrirliðinn, sem er samningsbundinn Bayern til 2027.
Í síðustu viku var mikið fjallað um sérstakt ákvæði í samningi Kane sem gæti gert Tottenham kleift að fá hann aftur fyrir 57 milljónir punda. Thomas Frank, stjóri Spurs, sagði að Kane væri alltaf velkominn aftur en bætti við að hann sæi hann frekar spila áfram í Þýskalandi.
Kane hefur byrjað tímabilið frábærlega og er með 19 mörk í 13 leikjum fyrir félagslið og landslið.