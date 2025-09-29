Hjón tóku ólátabelg í fóstur: Allt lék í lyndi en svo fór eiginkonan í helgarferð – Mikil drykkja og svakaleg læti úr svefnherberginu

Knattspyrnumaðurinn Andy Carroll hefur stundum komið sér í vandræði utan vallar. The Upshot rifjaði upp eina slíka sögu af leikmanninum nýlega.
Það var árið 2010 sem Carroll, þá leikmaður Newcastle, var ákærður fyrir líkamsárás. Hann var laus gegn tryggingu á meðan málinu stóð en var þó látinn búa með fyrirliða Newcastle, Kevin Nolan.
Aðeins nokkrum vikum eftir að Carroll flutti inn til Nolan braust brjálaður stuðningsmaður inn og krotaði niðrandi ummæli um hinn 21 árs gamla Carroll á veggina. Hann kveikti líka í Range Rover bifreið kappans.
Nolan og eiginkona hans gáfust þó ekki upp og var að takast að koma Carroll á beinu brautina. Las hann meira að segja stundum fyrir börnin þeirra á kvöldin.
Þegar eiginkona Nolan fór hins vegar í helgarferð sá Carroll sér gott til glóðarinnar. Hann fór á svakalegt fyllerí í miðbæ Newcastle í um 14 klukkustundir.
Carroll mætti heim með tvær stelpur með sér. Þau kláruðu nánast allt áfengi á heimili Nolan áður en hann vaknaði við hávær kynlífshljóð.
There aren’t many players you’d want to babysit your kids less than Andy Carroll.
Just ask Kevin Nolan.
For 6 months in 2010, Carroll was made to live with the Newcastle skipper.
From Range Rover arson to ear-splitting orgies, this is the story of Kevin Nolan’s bad babysitter.… pic.twitter.com/eiNRGZGTwc
— The Upshot (@UpshotTowers) August 21, 2023