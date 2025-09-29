Athyglisverð staða í Hafnarfirði – „Án útskýringa lítur þetta furðulega út“

Heimir Guðjónsson sagði eftir leik FH gegn Breiðabliki um helgina að hann yrði ólíklega þjálfari liðsins áfram. Þetta var til umræðu í Íþróttavikunni á 433.is í dag.
Heimir er á sínu þriðja tímabili með FH eftir að hann sneri aftur til félagsins og hefur hann gert vel, skilaði liðinu til að mynda í efri hluta Bestu deildarinnar annað árið í röð.
„Það hefur enginn talað við mig og ég veit ekki neitt. Eins og staðan er í dag þykir mér ólíklegt að ég haldi áfram. Ég hef áhuga á því að vera áfram. Við spilum í dag gegn Íslandsmeisturum og erum óheppnir að vinna ekki leikinn, höfum fengið 7 stig af 9 mögulegum gegn Breiðabliki.
Í síðustu umferð spiluðum við gegn Stjörnunni, sem hefur verið heitasta liðið í deildinni, og áttum möguleika á því að vinna þann leik. Við byrjuðum þessa vegferð í haust og höfum spilað mjög vel í seinni umferðinni en þetta er bara staðan eins og hún er í dag,“ sagði Heimir við Fótbolta.net um helgina.
„Þetta er furðulegt. Heimir hefur gert fína hluti og ekki alltaf með besta efniviðinn, en það virðist sem svo að það sé bara verið að ýta honum út,“ sagði Helgi Fannar Sigurðsson í Íþróttavikunni.
Hörður Snævar Jónsson var einnig í þættinum og tók til máls.
„Það hljóta að koma einhverjar forsendur frá FH-ingunum ef af þessu verður, svo það er svolítið erfitt að fabúlera um það þangað til. En FH var í fallbaráttu þegar Heimir kom aftur og hann hefur náð að rétta af skútuna.
Ef maður skoðar leikskýrslu FH-inga eru kannski tveir leikmenn sem maður myndi henda inn í liðið hjá Blikum. Svo að vera nokkurn veginn á pari við þá á þessu tímabili er virkilega vel gert,“ sagði hann.
„Án útskýringa frá FH-ingum lítur þetta furðulega út því Heimir hefur gert góða hluti frá því hann kom aftur,“ sagði Hörður enn fremur.
