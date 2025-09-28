fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Potter tjáir sig eftir brottreksturinn

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

433
433Sport

Landsliðsmaðurinn segir framfarirnar augljósar og tekur dæmi – „Stefnan er klárlega sett á HM“

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 28. september 2025 17:30

Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sævar Atli Magnússon landsliðsmaður segir ljóst að miklar framfarir hafi orðið á íslenska liðinu frá því Arnar Gunnlaugsson tók við sem þjálfari.

Sævar fór um víðan völl í Íþróttavikunni á 433.is fyrir helgi og var meðal annars komið inn á landsliðið. Ísland vann 5-0 sigur á Aserbaísjan og tapaði naumlega fyrir Frökkum í síðasta landsliðsverkefni.

„Við sýndum klárlega framfarir. Við skorum til dæmis mark efir pressu á móti Frökkum en vissum líka hvenær við ættum að detta niður og leyfa þeim að stýra leiknum. Ég sé þvílíka bætingu,“ sagði Sævar.

Leikirnir voru liður í undankeppni HM og framundan á næstu vikum eru afar mikilvægir heimaleikir í sömu keppni, fyrst gegn Úkraínu og svo Frökkum.

„Það eru tveir heimaleikir núna, sem verður geðveikt. Þetta eru ekki margir leikir svo hver leikur er mjög mikilvægur. Þetta er ungt lið sem er að þroskast og læra inn á það sem Arnar og Davíð vilja. Stefnan er klárlega sett á HM,“ sagði Sævar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Landsliðsmaðurinn segir framfarirnar augljósar og tekur dæmi – „Stefnan er klárlega sett á HM“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Gunnar Heiðar ekki áfram í Njarðvík
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Hugnast ekki hugmyndin en KSÍ veitir ekki af peningnum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United

Mest lesið

Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Kane bætti met Ronaldo og Haaland – Enginn hélt að þetta yrði afrekað
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári

Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári
433Sport
Í gær
Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það
433Sport
Í gær
Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu
433Sport
Í gær

Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast

Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast
433Sport
Í gær

Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“

Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“
433Sport
Í gær
Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
433Sport
Í gær

Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug

Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
433Sport
Í gær
„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
433Sport
Í gær
Tjáir sig í fyrsta sinn um þá ásökun að hann sé nauðgari – „Það særir mig, sérstaklega þegar þetta eru lygar“
433Sport
Í gær

Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi

Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi
433Sport
Í gær

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
433Sport
Í gær
Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum
433Sport
Í gær
Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin
433Sport
Í gær

United hugar að breytingum á nýja vellinum – Sleppa líklega sirkustjaldinu

United hugar að breytingum á nýja vellinum – Sleppa líklega sirkustjaldinu
433Sport
Í gær
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Í gær
Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“
433Sport
Í gær
Valur lánar Ragnheiði til Hollands
433Sport
Í gær

Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar

Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar
433Sport
Í gær

Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum

Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara
433Sport
Fyrir 2 dögum

Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði

Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði
433Sport
Fyrir 2 dögum
Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
433Sport
Fyrir 2 dögum

Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“

Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær
433Sport
Fyrir 2 dögum
Eigendur Tottenham neita að selja