Laugardagur 27.september 2025

Kane bætti met Ronaldo og Haaland – Enginn hélt að þetta yrði afrekað

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 27. september 2025 20:30

Eftir að Ousmane Dembélé hampaði Ballon d’Or verðlaununum árið 2025 eru veðbankar nú þegar farnir að spá í hver verður krýndur besti leikmaður heims árið 2026.

Lamine Yamal, sem hlaut Kopa Trophy sem efnilegasti leikmaður heims, endaði í öðru sæti og er nú orðinn líklegastur til að vinna Ballon d’Or næsta ár, samkvæmt veðbönkum. Hann er með hjá veðbönkum, sem gefur honum 18% líkur. Rétt á eftir honum er Kylian Mbappé með og 17% líkur.

Þrátt fyrir að missa af verðlaununum í ár hélt Yamal góðu skapinu og keypti hamborgara handa Barcelona-hópnum í París um miðnætti. Faðir hans, Mounir Nasraoui, var hins vegar ekki sáttur og sagði við El Chiringuito: „Lamine Yamal er langbesti leikmaður í heimi. Það sem gerðist var siðferðislegt ranglæti.“

Dembélé er með 5 prósent á að verja titilinn, en stór nöfn eins og Haaland, Bellingham og Salah eru öll í kringum 4%. Messi og Ronaldo eru ekki afskrifaðir, 3% og 2% líkur, en þær hækka ef þeir vinna HM 2026.

