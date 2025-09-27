Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári

Eftir að Ousmane Dembélé hampaði Ballon d’Or verðlaununum árið 2025 eru veðbankar nú þegar farnir að spá í hver verður krýndur besti leikmaður heims árið 2026.
Lamine Yamal, sem hlaut Kopa Trophy sem efnilegasti leikmaður heims, endaði í öðru sæti og er nú orðinn líklegastur til að vinna Ballon d’Or næsta ár, samkvæmt veðbönkum. Hann er með hjá veðbönkum, sem gefur honum 18% líkur. Rétt á eftir honum er Kylian Mbappé með og 17% líkur.
Þrátt fyrir að missa af verðlaununum í ár hélt Yamal góðu skapinu og keypti hamborgara handa Barcelona-hópnum í París um miðnætti. Faðir hans, Mounir Nasraoui, var hins vegar ekki sáttur og sagði við El Chiringuito: „Lamine Yamal er langbesti leikmaður í heimi. Það sem gerðist var siðferðislegt ranglæti.“
Dembélé er með 5 prósent á að verja titilinn, en stór nöfn eins og Haaland, Bellingham og Salah eru öll í kringum 4%. Messi og Ronaldo eru ekki afskrifaðir, 3% og 2% líkur, en þær hækka ef þeir vinna HM 2026.