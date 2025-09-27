Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu

Fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Dele Alli hefur verið kallaður opinberlega út af skartgripasala sem fullyrðir að Alli skuldi honum 6 þúsund pund vegna ógreiddra skartgripakaupa.
Ard Adz, rappari sem nýverið hóf störf sem skartgripasali eftir að hafa verið látinn laus úr fangelsi fyrir fjórum mánuðum, birti myndband á Instagram á föstudagsmorgun þar sem hann lýsir gremju sinni vegna málsins.
Samkvæmt skjáskotum af skilaboðaskiptum milli Adz og Alli sem síðar var eytt snýst deilan um armband sem Alli keypti í Hatton Garden í miðborg Lundúna, sem er þekkt fyrir skartgripasölu.
„Getur einhver vinsamlegast sent skilaboð á Dele Alli og minnt hann á að borga mér mín £6,000?“ sagði Adz í myndbandinu sem hann birti fyrir 200.000 fylgjendur sína.
„Hann á að vera með fótboltapeninga! Ég var nýkominn úr fangelsi fyrir fjórum mánuðum og ég þarf á þessu fé að halda.“
Hann bætti við: „Alli, hvað ertu að gera? Ég hélt að þú værir á hægri kantinum eða vinstri en ég sé þig ekki bróðir. Gefðu mér mín £6,000!“
Ferill Alli hefur farið. hratt niður á við en Como á Ítalíu rifti samningi hans á dögunum.