Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi

Leikmenn Manchester United fundu til með Alejandro Garnacho eftir að hann varð fyrir mikilli gagnrýni frá stuðningsmönnum félagsins við endurkomu sína á Old Trafford. Samkvæmt enskum blöðum í dag.
Garnacho, sem gekk í raðir Chelsea í sumar fyrir 40 milljónir punda, var gagnrýndur harðlega af Stretford End stuðningsmönnum sem töldu hann hafa sýnt skort á hollustu við félagið.
21 árs gamli kantmaðurinn lenti í ágreiningi við Ruben Amorim, stjóra United, eftir að hafa verið settur á bekkinn í úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Tottenham, sem United tapaði 1-0.
Eftir leikinn lýsti Garnacho vonbrigðum sínum og gagnrýndi tímabilið harðlega og kallaði það „skítatímabil“, sem varð til þess að Amorim bað hann um að finna sér nýtt félag.
Þrátt fyrir að hafa ekki spilað mínútu fyrir Chelsea í leiknum gegn sínum gömlu félögum um helgina, þá varð hann fyrir háværum svívirðingum bæði þegar hann hitaði upp og þegar hann gekk af velli.
Þó að sumir leikmenn United hafi átt erfitt með viðhorf Garnacho, og hann meðal annars forðaðist að heilsa Lenny Yoro, þá sögðust reyndari leikmenn liðsins hafa vorkennt honum fyrir þá móttöku sem hann fékk.