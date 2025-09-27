fbpx
Laugardagur 27.september 2025

Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum

Laugardaginn 27. september 2025 09:00

Jade Gentile eða Jasmyn Nyx.

Fyrrverandi knattspyrnukonan og Wrestling-stjarnan Jazmyn Nyx hefur tilkynnt að hún sé hætt í fjölbragðaglímu til að kanna ný tækifæri. Aðdáendur hennar eru sagðir sárir yfir ákvörðuninni.

Nyx, sem heitir réttu nafni Jade Gentile og er 27 ára, spilaði áður fótbolta fyrir Aftureldingu hér á landi áður en hún sneri sér að fjölbragðaglímu síðla árs 2022.

Eyddi sumrinu í Mosfellsbæ en nú eru augu heimsins á henni

Í myndbandi sem hún birti á TikTok fyrir 45 þúsund fylgjendur sína útskýrði hún ákvörðunina: „Ég mun ekki skrifa undir nýjan samning við WWE. Þetta er persónuleg ákvörðun sem ég varð að taka fyrir sjálfa mig og framtíð mína. Samningurinn sem mér var boðinn næstu þrjú árin hefði einfaldlega ekki dugað fjárhagslega og það er í lagi.“

Nyx bætti við að hún hafi áður þurft að hafna mörgum verkefnum vegna skuldbindinga við WWE, en að hún sjái nú fram á frelsi til að taka þátt í þeim.

„Ég elska alla aðdáendur mína. Takk fyrir að styðja mig og standa með mér þessi síðustu þrjú ár. Þetta hefur verið ótrúlegt ferðalag og ég mun sakna ykkar.“

Gentile útilokaði hún að hún myndi opna OnlyFans-síðu þrátt fyrir að margir aðdáendur hafi hvatt hana til þess. Segir hún þá að þjálfunin sem fylgdi fjölbragðaglímunni hafi verið sú erfiðasta.

„Það er ótrúlega krefjandi. Ég hélt alltaf að fótbolti væri erfiðasta íþróttin, þar færðu hörðustu tæklingarnar. En þegar ég byrjaði hér fann ég strax að þetta reynir meira á.“

