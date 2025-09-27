Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“

Freyr Alexandersson er að gera frábæra hluti með Brann. Landsliðsmaðurinn Sævar Atli Magnússon leikur undir hans stjórn og kann afar vel við það.
Freyr fékk Sævar til sín öðru sinni á ferlinum í sumar. Hann fékk Breiðhyltinginn til Lyngby 2021 og svo þaðan á frjálsri sölu til Noregs í sumar. Íslendingaliðið, sem inniheldur einnig Eggert Aron Magnússon, er í toppbaráttunni í Noregi og komið í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.
„Hann er búinn að gera mjög vel, halda í leikstíl liðsins og gera hann enn skemmtilegri. Við pressum mikið og eins og á móti Lille þá vorum við bara að reyna að halda í boltann á útivelli. Hann er að skapa geðveika stemningu í kringum liðið,“ sagði Sævar í Íþróttavikunni hér á 433.is.
„Það er ótrúlega gaman að spila fyrir hann og aðstoðarþjálfarann. Ég veit fyrir hvað hann stendur, sem er ótrúlega mikilvægt fyrir mig. Ég vil vera í þannig umverfi að liðið komi fyrst og hann stendur fyrir það. Það er mjög góður æfingakúltur og geggjað að vinna aftur með honum.“