Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar

Enska knattspyrnusambandið (FA) hefur tilkynnt að farið verði strax í öryggisúttekt á mannvirkjum á völlum í National League deildunum eftir andlát Billy Vigar, fyrrverandi leikmanns Arsenal.
Vigar, sem var 21 árs sóknarmaður hjá Chichester City, lést á fimmtudag eftir alvarlegan höfuðáverka sem hann hlaut í leik gegn Wingate & Finchley síðasta laugardag. Talið er að hann hafi lent með höfuðið í steinvegg við völlinn, þó félagið hafi ekki staðfest nákvæmar aðstæður.
Yfir 4.000 manns hafa skrifað undir undirskriftasöfnun sem kallar eftir „lögum Billy Vigar“, þar sem lagt er til að banna steinsteypta veggi við hlið knattspyrnuvalla.
Í yfirlýsingu FA segir: „Við munum nú hefja tafarlausa úttekt, í samstarfi við deildir, félög og aðra hagsmunaaðila, á öryggi jaðarmannvirkja og veggja við velli í National League deildunum.“
Samtök samtök atvinnumanna í fótbolta (PFA) kalla einnig eftir fullri rannsókn og segja að „leikmenn eigi ekki að vera í óþarfa og forðastanlegri hættu“.
PFA bætti við: „Allar hugsanir okkar eru með fjölskyldu og vinum Billy.“