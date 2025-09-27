fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

433
433Sport

Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 27. september 2025 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Enska knattspyrnusambandið (FA) hefur tilkynnt að farið verði strax í öryggisúttekt á mannvirkjum á völlum í National League deildunum eftir andlát Billy Vigar, fyrrverandi leikmanns Arsenal.

Vigar, sem var 21 árs sóknarmaður hjá Chichester City, lést á fimmtudag eftir alvarlegan höfuðáverka sem hann hlaut í leik gegn Wingate & Finchley síðasta laugardag. Talið er að hann hafi lent með höfuðið í steinvegg við völlinn, þó félagið hafi ekki staðfest nákvæmar aðstæður.

Yfir 4.000 manns hafa skrifað undir undirskriftasöfnun sem kallar eftir „lögum Billy Vigar“, þar sem lagt er til að banna steinsteypta veggi við hlið knattspyrnuvalla.

Í yfirlýsingu FA segir: „Við munum nú hefja tafarlausa úttekt, í samstarfi við deildir, félög og aðra hagsmunaaðila, á öryggi jaðarmannvirkja og veggja við velli í National League deildunum.“

Samtök samtök atvinnumanna í fótbolta (PFA) kalla einnig eftir fullri rannsókn og segja að „leikmenn eigi ekki að vera í óþarfa og forðastanlegri hættu“.

PFA bætti við: „Allar hugsanir okkar eru með fjölskyldu og vinum Billy.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Tjáir sig í fyrsta sinn um þá ásökun að hann sé nauðgari – „Það særir mig, sérstaklega þegar þetta eru lygar“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin

Mest lesið

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi

Nýlegt

Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum
Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
United hugar að breytingum á nýja vellinum – Sleppa líklega sirkustjaldinu
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Valur lánar Ragnheiði til Hollands

Valur lánar Ragnheiði til Hollands
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði

Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með

Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær

Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær
433Sport
Í gær

Eigendur Tottenham neita að selja

Eigendur Tottenham neita að selja
433Sport
Í gær
Breytingar hjá Amorim urðu til þess að ungir leikmenn rugluðust – Urðu að taka Uber
433Sport
Í gær
Umdeild skoðun frá umdeildum manni – Telur að morðið á Kirk sé stærra fyrir söguna en morðið á Martin Luther King
433Sport
Í gær

Vondar fréttir af Cole Palmer sem fær hvíld næstu vikurnar

Vondar fréttir af Cole Palmer sem fær hvíld næstu vikurnar
433Sport
Í gær
Einn sá besti leggur skóna á hilluna í lok árs
433Sport
Í gær
Arnar hættir með Fylki eftir að hafa bjargað liðinu frá falli
433Sport
Í gær
Liverpool vill franska landsliðsmanninn frítt næsta sumar
433Sport
Í gær

Sparkaði frúnni út vegna tarotspila og kakó athafna – Virðist enginn leið til baka

Sparkaði frúnni út vegna tarotspila og kakó athafna – Virðist enginn leið til baka
433Sport
Í gær

Eigendur Liverpool nálgast kaup á stóru félagi á Spáni

Eigendur Liverpool nálgast kaup á stóru félagi á Spáni
433Sport
Í gær
Aðeins 17 ára en fær 360 prósenta launahækkun hjá Liverpool
433Sport
Í gær

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille
433Sport
Í gær
Kalla eftir breytingum á reglum eftir að andlátið var staðfest í gærkvöldi
433Sport
Í gær
Hafa lagt fram stærsta tilboð í sögu enska boltans – Vilja kaupa Tottenham
433Sport
Í gær

Arne Slot staðfestir hræðilegar fréttir – „Það eru engir jákvæðir punktar í þessu“

Arne Slot staðfestir hræðilegar fréttir – „Það eru engir jákvæðir punktar í þessu“
433Sport
Í gær

Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“

Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“
433Sport
Í gær
Heimskan gæti kostað hann 80 milljónir
433Sport
Í gær
Varð brjálaður í skapinu og kastaði skóm í átt að Mourinho