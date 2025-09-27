Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, hefur staðfest að hann hafi átt hreinskilin samtöl við William Saliba vegna orðróms um áhuga Real Madrid á varnarmanninum.
Saliba svaraði með því að hann vildi vera áfram hjá Arsenal og Sky Sports News greinir frá því að leikmaðurinn hafi nú samþykkt nýjan fimm ára samning til ársins 2030.
Saliba, sem hefur fest sig í sessi sem einn besti miðvörður Evrópu, vakti athygli Real Madrid fyrr á þessu ári. Arteta ákvað því að ræða við Frakkann beint um framtíð hans.
„Ég var mjög hreinskilinn við hann,“ sagði Arteta.
„Þegar þú heyrir svona sögur, þá skilurðu væntingar fólks. Sumir hafa alist upp með ákveðna drauma og það er eðlilegt. Ég settist niður með William og spurði hann beint. Hann sagði: ‘Nei, ég vil vera hér og spila fyrir þig. Ég er mjög hamingjusamur eins og alltaf.’ Það var frábært að heyra.“
Saliba hefur verið lykilmaður í vörn Arsenal og nýi samningurinn undirstrikar að félagið ætlar sér stóra hluti með hann í framtíðinni.