Katie Price sviptir hulunni af fræga manninum sem kunni ekkert í rúminu – „Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum“

Katie Price er einn þekktasta raunveruleikastjarna í Bretlandi en hún hefur verið í sviðsljósinu í mörg ár. Daily Star fjallaði í gær um ástarmál hennar og fyrrum knattspyrnumann sem hún var með.
Árið 2011 byrjaði Price að hitta John Arne Riise fyrrum varnarmann Liverpool og nutu þau ásta saman um nokkurt skeið.
Í bók sinni fór Price yfir sambandið en hún nefndi ekki Riise á nafn, Daily Star segir það augljóst að hún sé að ræða um rauðhærða Norðmanninn.
„Ef ég hefði þurft að setja upp hillu, þá hefði hann verið fullkominn í það verk,“ sagði Price um samskipti sín við Riise í rúminu.
„Í stað þess að koma fram við mig af ástríðu eins og flestar konur vilja. Þá var hann eins og borvél í botni. Hann minnti mig á rauða Bosch vél sem ég á í bílskúrnum,“ sagði Price og hélt áfram
„Bang … bang … bang, bang, bang. Á einum tímapunkti var ég í áfalli og hugsaði að ef hann færi ekki að hætta fljótlega þá yrði ég varanlega föst í rúminu. Herra X stundaði ekki kynlíf með mér heldur stundaði kynlíf á mér.“
Riise var á þessum tímapunkti búsettur í London og lék með Fulham en hann hafði alltaf haft mikið dálæti á Price sem hefur undanfarin ár upplifað erfið ár í einkalífinu.