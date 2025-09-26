Breytingar hjá Amorim urðu til þess að ungir leikmenn rugluðust – Urðu að taka Uber

Nýtt skipulag hjá Manchester United varð tilefni til ruglings meðal yngri leikmanna liðsins í síðasta mánuði þegar þeir skildu bíla sína eftir á æfingasvæðinu Carrington og komust ekki aftur þangað eftir leik.
Breytt ferðaplön liðsins í heimaleikjum varð til þess, þar sem leikmenn mæta nú á Carrington æfingasvæðið áður en farið er saman með rútu á Old Trafford, olli það misskilningi meðal yngri leikmanna sem gerðu ráð fyrir að rútan færi með þá til baka eftir leikinn.
Hins vegar eru eldri leikmenn oft skildir eftir við Carrington af maka eða fjölskyldumeðlimum, þannig að bíll þeirra er þegar til staðar við Old Trafford eftir leik.
Þeir yngri sem lentu í vandræðum urðu að panta sér Uber til að ná aftur í bílana sína á Carrington.
Þessi breyting er hluti af nýju skipulagi sem Ruben Amorim, stjóri United, hefur innleitt.
Liðið mætti áður fjórum tímum fyrir leik en mætir nú aðeins um það bil 90 mínútum fyrir leik á Old Trafford. Þetta hefur krafist aðlögunar, sérstaklega hjá þeim yngri.