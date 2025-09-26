Arne Slot staðfestir hræðilegar fréttir – „Það eru engir jákvæðir punktar í þessu“

Stjóri Liverpool, Arne Slot, hefur staðfest að hinn efnilegi miðvörður Giovanni Leoni hafi slitið krossband og verði frá í allt að ár eftir að hafa meiðst í frumraun sinni með liðinu.
Leoni, sem er aðeins 18 ára, kom til Liverpool frá Parma í sumar fyrir 26 milljónir punda. Hann lék sinn fyrsta leik fyrir félagið í deildarbikarnum í vikunni, en var borinn af velli á 81. mínútu á Anfield eftir að hafa farið illa niður í tæklingu.
Slot lýsti frammistöðu Leoni sem frábærri, en viðurkenndi að fréttir vikunnar væru mikið áfall.
„Leoni sleit fremra krossbandið,“ sagði Slot á fréttamannafundi á föstudag.
„Hann verður því frá í ár. Nýr leikmaður, nýtt land, spilar frábærlega í sínum fyrsta leik, það eru engir jákvæðir punktar í þessu. En hann er mjög ungur og hefur mörg ár framundan eftir þetta áfall.“
Þrátt fyrir þetta slæma högg fyrir Liverpool hefur meiðsli Leoni opnað dyr fyrir samlanda hans, Federico Chiesa, sem hafði verið skilinn eftir utan Meistaradeildarhópsins fyrir fyrri hluta tímabilsins. Með breytingum á reglum UEFA er nú mögulegt að kalla Chiesa inn í hópinn og verður hann nú gjaldgengur í Evrópukeppninni á ný.
Leoni átti að vera mikilvæg viðbót í vörn Liverpool í vetur, en félagið verður nú að snúa sér að öðrum valkostum þar til hann snýr aftur á völlinn.