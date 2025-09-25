Svona ætlar United sér að fjármagna kaupin á Baleba

Carlos Baleba, miðjumaður Brighton, er áfram sterklega orðaður við Manchester United. Rauðu djöflarnir eru sagðir vera að skoða leiðir til að fjármagna kaupin.
Hinn 21 árs gamli Baleba vildi komast til United í sumar en fékk ekki. Brighton setti háan verðmiða á kappann, en allt að 100 milljónir punda þarf til að klófesta hann.
United vill helst fá Baleba strax í janúar en ef ekki þá næsta sumar. Samkvæmt The Sun er félagið til í að losa fjóra leikmenn til að það geti reynst raunhæft.
Casemiro, Tyrell Malacia og Tom Heaton er þar á meðal, en sá fyrstnefndi er launahæsti leikmaður United með um 300 þúsund pund í vikulaun. Myndi því losa um mikla fjármuni að selja hann.
Þá er Jadon Sancho einnig á þessum lista. Hann er þó á láni hjá Aston Villa sem stendur og út þetta tímabil.