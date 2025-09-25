fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Segir Kane að hann sé meira en velkominn

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Stórlið reyndi við Sterling en hann afþakkaði pent

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 25. september 2025 15:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Raheem Sterling hafnaði því að ganga í raðir Bayern Munchen í sumar. The Athletic segir frá.

Sterling er algjörlega úti í kuldanum á Stamford Bridge og reyndi Chelsea að losa sig við hann í sumar, en án árangurs.

Reynsluboltinn er með launahærri leikmönnum Chelsea og liggur ekki á að fara nema fyrir rétta skrefið. Hann var á láni hjá Arsenal á síðustu leikíð.

Vincent Kompany, stjóri Bayern, vildi bæta honum við hóp sinn seint í félagaskiptaglugganum í sumar en Sterling hafnaði því af fjölskylduástæðum. Konu hans og börnum líður vel í London.

Sem stendur er Sterling fastur hjá Chelsea, að minnsta kosti þar til í janúar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 38 mínútum
Stórlið reyndi við Sterling en hann afþakkaði pent
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Segir Kane að hann sé meira en velkominn
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hinn ungi Rio skrifar undir
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Enska stórliðið afar áhugasamt en verðmiðinn er hár
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Yamal keypti hamborgara fyrir alla
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Trump mun beita sér gegn útilokun Ísrael frá þátttöku
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Svona ætlar United sér að fjármagna kaupin á Baleba
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Bregst við fullyrðingum um meinta brjóstaaðgerð

Mest lesið

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu
Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn

Nýlegt

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Bjóða upp einbýlishús á Akureyri vegna bílhræja á lóðinni – Heilbrigðisnefnd gáttuð á sinnuleysi eigenda
Svona ætlar United sér að fjármagna kaupin á Baleba
Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað
Elliði hló upphátt þegar hann las frétt Morgunblaðsins í morgun
Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Aldrei liðið lengri tími milli marka eins manns
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Sætta sig við yfirvofandi niðurstöðu varðandi Guehi

Sætta sig við yfirvofandi niðurstöðu varðandi Guehi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Risatíðindi úr herbúðum Arsenal
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Segist viss um að röðin komi að Yamal einn daginn
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

United og Liverpool bæði með augastað á öflugum miðverði

United og Liverpool bæði með augastað á öflugum miðverði
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Segir að nýr leikmaður Liverpool hefði betur haldið sig í heimalandinu

Segir að nýr leikmaður Liverpool hefði betur haldið sig í heimalandinu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Staðfestir að þeir reyni við Bruno Fernandes næsta sumar
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Alonso með augastað á Evrópumeistara

Alonso með augastað á Evrópumeistara
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Svona krækirðu í miða á úrslitaleikinn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Íslensku strákarnir með öflugan sigur í öðrum leik
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Fjórir úrvalsdeildarslagir í næstu umferð – Hákon heimsækir Grimsby

Fjórir úrvalsdeildarslagir í næstu umferð – Hákon heimsækir Grimsby
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Elías hélt hreinu í fyrstu umferð – Forest sótti stig til Spánar

Elías hélt hreinu í fyrstu umferð – Forest sótti stig til Spánar
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Allt eftir bókinni í deildabikarnum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Ósáttur við að fá ekki skiptin til United og mun reyna aftur

Ósáttur við að fá ekki skiptin til United og mun reyna aftur
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sjáðu þegar Eze opnaði markareikninginn – Fallegt liðsmark Arsenal
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Mainoo gerir þessa hluti til að reyna að komast aftur í náðina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Furðuleg uppákoma á þekktum áfangastað Íslendinga vakti athygli
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Haaland í kapphlaupi við tímann

Haaland í kapphlaupi við tímann
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Færa fallbaráttuslaginn uppi á Skaga

Færa fallbaráttuslaginn uppi á Skaga
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Gylfi Orra mun taka út frammistöðu dómarans í Evrópuleik Daníels Guðjohnsen í kvöld
433Sport
Í gær

Fréttir sem stuðningsmenn Liverpool fagna

Fréttir sem stuðningsmenn Liverpool fagna
433Sport
Í gær
Liverpool og Arsenal fá skilaboð um að þau geti mögulega fengið Vini Jr
433Sport
Í gær
Gerir nýjan samning en tekur á sig verulega launalækkun
433Sport
Í gær

Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega

Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega
433Sport
Í gær

Skoðar næstu skref í lífinu

Skoðar næstu skref í lífinu
433Sport
Í gær
Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina
433Sport
Í gær
Segir ástandið hjá Inter Miami ömurlegt vegna Messi – Allir að hætta og pabbi hans stjórnar öllu