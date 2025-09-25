Segir að nýr leikmaður Liverpool hefði betur haldið sig í heimalandinu

Karl-Heinz Rummenigge, goðsögn og stjórnarmaður Bayern Munchen, viðurkennir að hann sjái eftir því að hafa ekki náð í Florian Wirtz og telur að þýski sóknarmaðurinn væri betur settur hjá Bayern en hjá Liverpool.
Wirtz gekk í raðir Liverpool síðastliðið sumar fyrir um 116 milljónir punda frá Bayer Leverkusen, en hefur ekki náð að festa sig almennilega í sessi. Hann hefur byrjað sex af sjö leikjum liðsins en aðeins lagt upp eitt mark. Spurningar hafa því vaknað um hvort hann hafi það sem til þarf í ensku úrvalsdeildinni.
Rummenigge er sannfærður um að staða Wirtz væri önnur ef hann hefði farið til Bayern í stað Liverpool.
„Ég verð að segja að mér finnst þetta leiðinlegt fyrir Florian Wirtz, því ég tel að hann væri betur settur hjá Bayern Munchen en Liverpool,“ segir hann.
Sumarið var svekkjandi fyrir Bayern á félagaskiptamarkaðnum og missti það af fleiri leikmönnum til annarra félaga. Þar á meðal var Nick Woltemade, nýr leikmaður Newcastle, sem hafði gengið frá samkomulagi við Bayern eftir viðræður við Vincent Kompany. Stuttgart hafnaði hins vegar öllum tilboðum frá Þjóðverjunum og steig Newcastle þá inn í.
„Við hefðum getað fengið Woltemade. En ég verð líka að segja að Bayern á ekki að borga hvað sem er. Ég hef alltaf sagt að við viljum ná árangri innan vallar, en með ábyrgum og traustum rekstri. Við erum með frábært lið,“ segir Rummenigge.