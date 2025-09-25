Cole Palmer sagður ósáttur með hlutverk sitt hjá Chelsea – Eigendur félagsins meðvitaðir um stöðuna

Indykaila í Englandi hefur öðlast mikla virðingu meðal blaðamanna eftir sumarið þar sem hann virtist vita allt um félagaskiptamarkaðinn.
Hann segir nú frá því að gríðarlegt ósætti sé í herbúðum félagsins og einn af þeim sé Cole Palmer sem er ekki sáttur með Enzo Maresca stjóra liðsins.
Palmer er sagður ósáttur með hlutverk sitt innan vallar.
Segir einnig að eigendur Chelsea séu meðvitaðir um ósætti leikmanna og að málið sé alltaf til skoðunar.
Þar segir svo að Andoni Iraola stjóri Bournemouth eigi aðdáendur hjá Chelsea og hann sé ofarlega á blaði verði farið í breytingar.
— indykaila News (@indykaila) September 24, 2025