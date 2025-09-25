fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svona ætlar United sér að fjármagna kaupin á Baleba

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Bregst við fullyrðingum um meinta brjóstaaðgerð

433
Fimmtudaginn 25. september 2025 12:15

Frá myndatökunni sem um ræðir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tolami Benson, kærasta Bukayo Saka, stjörnu Arsenal, sá sig knúna til að bregðast við fullyrðingum um að hún hafi farið í brjóstaaðgerð eftir myndatöku á dögunum.

Benson birti myndir sem hafa vakið mikla athygli en í kjölfar þess að hún birti þær virðist fólk hafa haldið því fram að hún hafi farið undir hnífinn.

Getty Images

„Fólk sem heldur því fram að ég hafi farið í brjóstaaðgerð er svo fyndið,“ skrifaði Benson einfaldlega um þá orðróma.

Benson og Saka hafa verið saman síðan 2020 en héldu þau sambandi sínu lengi leyndu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 12 mínútum
Bregst við fullyrðingum um meinta brjóstaaðgerð
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Svona ætlar United sér að fjármagna kaupin á Baleba
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Snýr Gerrard aftur?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Mikael ómyrkur í máli: „Það kannski sést á mínum orðum og hans hver er í Samfylkingunni“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Aldrei liðið lengri tími milli marka eins manns
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sætta sig við yfirvofandi niðurstöðu varðandi Guehi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Risatíðindi úr herbúðum Arsenal
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segist viss um að röðin komi að Yamal einn daginn

Mest lesið

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Fjórtán ára stúlka lést eftir að hafa farið í brjóstastækkun – Pabbi hennar krefst rannsóknar
Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu
Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn

Nýlegt

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Sema blandar sér inn í mál Snorra og Þorsteins – Birtir gamalt skjáskot af þingmanninum
Risatíðindi úr herbúðum Arsenal
Segist viss um að röðin komi að Yamal einn daginn
Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Guðrún hjólar í meirihlutann í borginni og segir að Áslaug Arna yrði frábær borgarstjóri
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Staðfestir að þeir reyni við Bruno Fernandes næsta sumar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Alonso með augastað á Evrópumeistara

Alonso með augastað á Evrópumeistara
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Svona krækirðu í miða á úrslitaleikinn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Íslensku strákarnir með öflugan sigur í öðrum leik
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Fjórir úrvalsdeildarslagir í næstu umferð – Hákon heimsækir Grimsby

Fjórir úrvalsdeildarslagir í næstu umferð – Hákon heimsækir Grimsby
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Elías hélt hreinu í fyrstu umferð – Forest sótti stig til Spánar

Elías hélt hreinu í fyrstu umferð – Forest sótti stig til Spánar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Allt eftir bókinni í deildabikarnum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu

Tilkynna um andlát ungs manns í sorglegri yfirlýsingu
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Ósáttur við að fá ekki skiptin til United og mun reyna aftur
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Sjáðu þegar Eze opnaði markareikninginn – Fallegt liðsmark Arsenal
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Mainoo gerir þessa hluti til að reyna að komast aftur í náðina

Mainoo gerir þessa hluti til að reyna að komast aftur í náðina
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Furðuleg uppákoma á þekktum áfangastað Íslendinga vakti athygli

Furðuleg uppákoma á þekktum áfangastað Íslendinga vakti athygli
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Haaland í kapphlaupi við tímann
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Færa fallbaráttuslaginn uppi á Skaga
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Gylfi Orra mun taka út frammistöðu dómarans í Evrópuleik Daníels Guðjohnsen í kvöld

Gylfi Orra mun taka út frammistöðu dómarans í Evrópuleik Daníels Guðjohnsen í kvöld
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Fréttir sem stuðningsmenn Liverpool fagna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Liverpool og Arsenal fá skilaboð um að þau geti mögulega fengið Vini Jr
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gerir nýjan samning en tekur á sig verulega launalækkun
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega

Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Skoðar næstu skref í lífinu

Skoðar næstu skref í lífinu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina
433Sport
Í gær

Segir ástandið hjá Inter Miami ömurlegt vegna Messi – Allir að hætta og pabbi hans stjórnar öllu

Segir ástandið hjá Inter Miami ömurlegt vegna Messi – Allir að hætta og pabbi hans stjórnar öllu
433Sport
Í gær
Hjólar í Rashford og segir hegðun hans ófagmannlega
433Sport
Í gær
Telja að erlent glæpagengi hafi brotist inn og tekið muni fyrir 120 milljónir
433Sport
Í gær

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið
433Sport
Í gær

Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann

Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann
433Sport
Í gær
Níu barna faðir á leið í fangelsi fyrir að borga ekki meðlög
433Sport
Í gær
Arne Slot pirraður eftir heimsku framherjans í gær