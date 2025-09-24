Skoðar næstu skref í lífinu

Tom Heaton, reyndur markvörður Manchester United, er byrjaður að undirbúa sig fyrir líf eftir fótboltann og hefur lokið þjálfara námskeiði.
Heaton, 39 ára, byrjaði feril sinn hjá Old Trafford áður en hann yfirgaf félagið árið 2010, en sneri aftur sem varamarkvörður árið 2021.
Síðan þá hefur hann verið þriðji kosturinn hjá liðinu, en samningur hans rennur út í lok þessa tímabils þegar hann verður 40 ára.
Það er ekki talið líklegt að Heaton fái nýjan samning hjá Manchester United og hefur hann nú byrjað að undirbúa sig fyrir næstu skref í lífinu.
Heaton hefur þegar lokið þjálfaranámskeiði og metur nú valkosti sína áður en 20 ára ferill hans í atvinnufótbolta rennur út.
Enn sem komið er hefur hann ekki útilokað að fara í fjölmiðlaferil, þar sem hann er opinn fyrir sjónvarpsverkefnum og gæti orðið pundit í framtíðinni.