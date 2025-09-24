Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið

Enska landsliðsstjarnan Cole Palmer hefur þurft að hætta við áform sín um að selja vín undir vörumerkinu Cold Palmer, eftir að virt vínrækt í Frakklandi mótmælti notkun nafnsins.
Palmer, sem leikur með Chelsea og hefur vakið athygli fyrir „skjálfandi“ markfagna sinn, sóttist nýverið eftir því að skrá Cold Palmer sem vörumerki fyrir meðal annars vín, áfengi og fatnað.
En Chateau Palmer, þekktur vínframleiðandi í Bordeaux-svæðinu, lagði fram formlegt mótmælabréf við skráningunni.
Nú hefur lögfræðingateymi Palmer breytt umsókn sinni hjá bresku einkaleyfastofunni og fjarlægt vín úr vörulistanum til að koma í veg fyrir árekstur við franska risann.
Chateau Palmer var stofnað árið 1814 og nýtur mikillar virðingar meðal vínáhugafólks.
Konunglegi vínkaupmaðurinn Berry Bros & Rudd segir vín þeirra vera meðal þeirra bestu í Bordeaux. Ein flaska frá 1970 er verðlögð á um 750 pund, eða rúmlega 130 þúsund krónur.