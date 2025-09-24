fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 24. september 2025 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Enska landsliðsstjarnan Cole Palmer hefur þurft að hætta við áform sín um að selja vín undir vörumerkinu Cold Palmer, eftir að virt vínrækt í Frakklandi mótmælti notkun nafnsins.

Palmer, sem leikur með Chelsea og hefur vakið athygli fyrir „skjálfandi“ markfagna sinn, sóttist nýverið eftir því að skrá Cold Palmer sem vörumerki fyrir meðal annars vín, áfengi og fatnað.

En Chateau Palmer, þekktur vínframleiðandi í Bordeaux-svæðinu, lagði fram formlegt mótmælabréf við skráningunni.

Nú hefur lögfræðingateymi Palmer breytt umsókn sinni hjá bresku einkaleyfastofunni og fjarlægt vín úr vörulistanum til að koma í veg fyrir árekstur við franska risann.

Chateau Palmer var stofnað árið 1814 og nýtur mikillar virðingar meðal vínáhugafólks.

Konunglegi vínkaupmaðurinn Berry Bros & Rudd segir vín þeirra vera meðal þeirra bestu í Bordeaux. Ein flaska frá 1970 er verðlögð á um 750 pund, eða rúmlega 130 þúsund krónur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 37 mínútum
Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Níu barna faðir á leið í fangelsi fyrir að borga ekki meðlög
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arne Slot pirraður eftir heimsku framherjans í gær
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
United bíður Diallo stuðning eftir árásir netverja um helgina
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Scholes hjólar fast í Rashford – „Þegar þú gefst upp einu sinni, þá ertu líklegur til að gera það aftur“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Er þetta vandamál á Íslandi? – Ritstjórinn segir að ein skærasta stjarna heims fengi ekki traustið hér á landi
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Mourinho stórhuga og vill stjörnu sem spilaði fyrir hann í Madríd

Mest lesið

Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Snorri segir nemendur Þorsteins ekki eiga að þurfa að hlusta á hann – „Steini V. á launum hjá ríkinu að tala um mig“

Nýlegt

Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Davíð ósáttur við umfjöllun um Stuðla – „Þetta er fólkið á gólfinu, þeir sem starfa með börnum sem enginn annar vill fást við“
Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt
Tárvotur Jimmy Kimmel snýr aftur – Sjáðu myndbandið
Lá í blóði sínu á hjólastíg og hjálmurinn mölbrotinn – „Hættulegustu farartækin í umferðinni“
Scholes hjólar fast í Rashford – „Þegar þú gefst upp einu sinni, þá ertu líklegur til að gera það aftur“
Er þetta vandamál á Íslandi? – Ritstjórinn segir að ein skærasta stjarna heims fengi ekki traustið hér á landi
Mourinho stórhuga og vill stjörnu sem spilaði fyrir hann í Madríd
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Frábær seinni hálfleikur skóp íslenskan sigur
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Arftaki Monchi á Villa Park klár

Arftaki Monchi á Villa Park klár
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Nýju mennirnir hetjur Liverpool – Algjör heimska hjá Ekitike
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Isak kominn á blað með Liverpool – Sjáðu markið

Isak kominn á blað með Liverpool – Sjáðu markið
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Mjög óvænt að skrifa undir á Spáni

Mjög óvænt að skrifa undir á Spáni
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Segir flækja málið að vera kallaður goðsögn
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt

Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Margir steinhissa á valinu á þeirri bestu í gær
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt

Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Lúðvík velur stóran æfingahóp hjá landsliðinu – Yngsti sonur Willums í hópnum

Lúðvík velur stóran æfingahóp hjá landsliðinu – Yngsti sonur Willums í hópnum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Krefjast þess að Ísrael verið hent úr keppni – Hóta því að taka fjármuni úr boltanum verði það ekki gert
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Ferdinand skilur ekki þessa áráttu hjá Amorim – Hefði hatað þetta sem leikmaður
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri

Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Drengurinn sem reif sig í gang: Úr PlayStation í að verða bestur í heimi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Donnarumma vekur athygli – Leikur í ódýrari útgáfu af treyju City
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Amorim setur það í forgang að styrkja næst þessa stöðu á vellinum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Kane getur mætt aftur í enska boltann næsta sumar – Klásúla sem hann þarf að virkja sjálfur í janúar

Kane getur mætt aftur í enska boltann næsta sumar – Klásúla sem hann þarf að virkja sjálfur í janúar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Hreinsar allt af samfélagsmiðlum eftir að hafa fengið skammir í hattinn um helgina

Hreinsar allt af samfélagsmiðlum eftir að hafa fengið skammir í hattinn um helgina
433Sport
Í gær
Með alvarlegan heilaskaða eftir atvik um helgina – Er haldið sofandi og algjör óvissa um hvað gerist
433Sport
Í gær

Áfall fyrir Arsenal – Madueke verður frá í nokkra mánuði

Áfall fyrir Arsenal – Madueke verður frá í nokkra mánuði
433Sport
Í gær
Verður Sigurvin næsti þjálfari FH?
433Sport
Í gær
Hættir Davíð Smári með Vestra?
433Sport
Í gær

Tölfræði hjá Arsenal sem vekur athygli – Þessi hefur átt flestar marktilraunir

Tölfræði hjá Arsenal sem vekur athygli – Þessi hefur átt flestar marktilraunir
433Sport
Í gær

Óhugnanlegt myndband náðist um helgina – Réðst á manninn sem hefur ekki farið í klippingu lengi

Óhugnanlegt myndband náðist um helgina – Réðst á manninn sem hefur ekki farið í klippingu lengi
433Sport
Í gær
Vill fara frítt til Real Madrid næsta sumar
433Sport
Í gær
Moyes vill fá fyrrum bakvörð United sem er án félags