Miðvikudagur 24.september 2025

Ósáttur við að fá ekki skiptin til United og mun reyna aftur

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 24. september 2025 20:00

Manchester United mun aftur reyna við Carlos Baleba, miðjumann Brighton, í janúar og vill leikmaðurinn fara.

Football Insider segir frá þessu, en United reyndi við Baleba í sumar. Mun bæði félagið og leikmaðurinn reyna að fá þau í gegn í janúar.

Hinn 21 árs gamli Baleba er ósáttur við að hafa ekki fengið að fara frá Brighton í sumar og ku það hafa haft áhrif á frammistöðu hans í upphafi móts.

Brighton vill þó 100 milljónir punda fyrir Kamerúnann og verður erfitt fyrir United að ganga að þeim verðmiða.

