Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann

Antonio Cassano var frábær leikmaður sem lék fyrir lið á borð við Inter, AC Milan og Real Madrid. Hann átti þó einnig skrautlegan feril utan vallar. The Upshot rifjar nokkur af þeim upp.
Cassano var ekki hræddur við að ræða kynlíf sitt. Hann talaði um að hafa stundað kynlíf með 700 konum aðeins 25 ára gamall.
Á tíma hans hjá Real Madrid var hann með hefð í spænsku höfuðborginni. Hann kom sér vel fyrir á hóteli, fékk stelpur þar í heimsókn og stundaði með þeim kynlíf.
Einn starfsmaður hótelsins var farinn að þekkja Cassano vel og var honum innan handar eins og kappinn lýsti eitt sinn.
„Hans starf var að koma með bakkelsi inn til mín eftir að ég stundaði kynlíf. Þetta voru slétt skipti, hann fylgdi stelpunni út og ég tók við bakkelsinu,“ sagði Cassano.
„Kynlíf og matur, fullkomið kvöld,“ bætti hann við.
Cassano var einmitt afar hrifinn af sætindum og lenti í vandræðum þegar Nutella gerðist styrktaraðili Real Madrid og leikmenn fengu góðan skammt af því í hendurnar.
„Ég borðaði Nutella beint úr krukkunni með skeið,“ rifjaði Cassano upp.
Cassano lagði skóna á hilluna 2017. Hann á að baki 39 A-landsleiki fyrir hönd Ítalíu.
Antonio Cassano was your classic headcase-genius.
He slept with 700 women, brawled with his managers, and guzzled so much Nutella he gained 17kg in 6 months.
From strangling the gaffer to trading sex for croissants, this is the story of Fantantonio…
Our story begins in 2002,… pic.twitter.com/67EgxiEw9b
