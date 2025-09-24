Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina

Liverpool gæti fylgt í fótspor Chelsea og nýtt nýja Uefa-reglu til að bæta Federico Chiesa við sinn Meistaradeildarhóp.
Italski framherjinn var ekki valinn í upphaflega Evrópuhóp Arne Slot, en margir stuðningsmenn Liverpool lýstu ákvörðuninni sem furðulegri. Chiesa, sem er 27 ára og hefur leikið 51 landsleik fyrir Ítalíu, er mjög vinsæll meðal stuðningsmanna á Anfield.
En nú gæti hann verið á leiðinni til að taka þátt í Meistaradeildinni eftir allt saman.
Giovanni Leoni, samlandi landsmaður Chiesa, lék fyrsta sinn með Liverpool í 2-1 sigurnum gegn Southampton í Carabao Cup á þriðjudag. Leoni, sem kom frá Parma fyrir 26 milljónir punda í sumar hann þurfti að fara útaf eftir alvarleg meiðsli.
Ný reglugerð frá Uefa, sem var tekin í gildi fyrir aðeins nokkrum vikum, leyfir Liverpool nú að skipta Leoni út úr Evrópuhópnum sínum. Þetta opnar möguleika fyrir Chiesa, þó að þeir leikmenn spili á mismunandi stöðum.
Chelsea hefur þegar nýtt sér þessa glufu, þar sem Facundo Buonanotte tók sæti Dario Essugo í sínum hópi.