Mourinho stórhuga og vill stjörnu sem spilaði fyrir hann í Madríd

Miðvikudaginn 24. september 2025

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Miðvikudaginn 24. september 2025 08:00

Mourinho/ GettyImages

Jose Mourinho er sagður vilja stórstjörnuna Karim Benezema til Benfica.

Portúgalinn tók við sem stjóri Benfica á dögunum af Bruno Lage, sem var rekinn fyrir tap í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar gegn Qarabag frá Aserbaísjan.

Eins og Mourinho er von og vísa er hann stórhuga og vill hann sækja Benzema, sem hann starfaði auðvitað með hjá Real Madrid á árum áður.

Benzema er á sínu þriðja tímabili með Al-Ittihad í Sádi-Arabíu, en verður hann samningslaus næsta sumar.

Ljóst er að Benfica getur ekki fengið hann fyrr en í fyrsta lagi í janúar, eða þá við lok samningsins.

